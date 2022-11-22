Facebook, çocuklar için daha güvenli hale geliyor: İşte yeni gizlilik özellikleri

Tam Boyutta Gör Meta, genç sosyal medya kullanıcılarını siber zorbalık ve diğer zararlı davranışlara maruz kalma olasılığından daha iyi korumak için bir dizi yeni güncelleme duyurdu.

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16 yaş altı kullanıcılara daha katı gizlilik kontrolü

İlk olarak, Meta, artık Facebook’a kaydolan 16 yaş altındaki tüm kullanıcılar için varsayılan olarak daha katı gizlilik kontrolleri uygulayacak. Gizlilik ayarları ile gencin arkadaş listesi ve takip ettiği sayfalar sınırlandırılabilecek, etiketlendiği gönderiler gizlenebilecek, ilgisi olmayan genel gönderilere yorum yapması engellenebilecek.

Şirket, benzerini geçen yıl Temmuz ayında Instagram’da uyguladı. 16 yaşın altındaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli ayarlanıyor; bu, yabancı birinin gönderileri veya hikayeleri göremeyeceği veya yorum yapamayacağı, aynı zamanda aramalarda ve keşfette görünmeyeceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı profilleri uygulamada görüntülenmeye devam edecek. Ancak yalnızca bağlantı olarak onayladıkları kişiler, içeriklerini görebilecek veya kişiyle iletişim kurabilecek. Çocukların şüpheli bağlantıları onaylama riski olabilir. Meta, buna karşı da önlem alıyor; çocukların uygulama içerisinde yetişkinlerle iletişim kurmalarına sınırlama getirecek. Engellenmiş ve şüpheli olarak bildirilmiş hesaplar, genç kullanıcılara mesaj yazamayacak, onların Tanıyor Olabileceğin Kişiler önerilerinde yer almayacak ve hatta mesaj gönderme butonu kaldırılacak. Bu özellik, şu anda test aşamasında.

Meta, gençlerin yeni gizlilik özelliklerini kullanmalarını sağlamak için uyarı bildirimleri de gösterecek. Şirket, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile birlikte, mahrem görüntülerinin rızaları olmadan sosyal medyada yer alabileceğinden endişe duyan gençler için bir plattorm oluşturuyor.

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Facebook, çocuklar için daha güvenli hale geliyor