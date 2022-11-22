Facebook, çocuklar için daha güvenli hale geliyor: İşte yeni gizlilik özellikleri

16 yaş altı kullanıcılara daha katı gizlilik kontrolü
İlk olarak, Meta, artık Facebook’a kaydolan 16 yaş altındaki tüm kullanıcılar için varsayılan olarak daha katı gizlilik kontrolleri uygulayacak. Gizlilik ayarları ile gencin arkadaş listesi ve takip ettiği sayfalar sınırlandırılabilecek, etiketlendiği gönderiler gizlenebilecek, ilgisi olmayan genel gönderilere yorum yapması engellenebilecek.
Şirket, benzerini geçen yıl Temmuz ayında Instagram’da uyguladı. 16 yaşın altındaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli ayarlanıyor; bu, yabancı birinin gönderileri veya hikayeleri göremeyeceği veya yorum yapamayacağı, aynı zamanda aramalarda ve keşfette görünmeyeceği anlamına geliyor.
Meta, gençlerin yeni gizlilik özelliklerini kullanmalarını sağlamak için uyarı bildirimleri de gösterecek. Şirket, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile birlikte, mahrem görüntülerinin rızaları olmadan sosyal medyada yer alabileceğinden endişe duyan gençler için bir plattorm oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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