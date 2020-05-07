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    Facebook Discover ucuz internet gezintisi sunacak

    Facebook Discover tarayıcı uygulaması proxy üzerinden kullanıcıların internete bağlanmasını sağlıyor. Böylece veri tüketen animasyon gibi içerikler engelleniyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook Discover ucuz internet gezintisi sunacak
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    Bugün geçmişte hiç olmadığımız kadar internete bağlı hale geldik. Gün içerisinde belki de saatlerce internet bağlantısı gerektiren platformlarda belirli amaçlar için geziniyor. Bununla birlikte bunun bir bedeli var.

    Facebook Discover neler sunuyor?

    WiFi ağlarında internet gezintisi pek sıkıntı olmazken kotalı hücresel ağlarda veya internetin pahalı olduğu ülkelerde gezintinin ekonomik maliyeti de artıyor. Facebook tarafından başlatılan Free Basics girişimi bu amaçla ücretsiz gezinti sunacak Discover uygulamasını duyurdu.

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    Facebook Discover daha çok gelişmekte olan ülke pazarlarında kullanıcıların ücretsiz ve az veri kullanarak internette gezinmesini sağlayacak. Pek çok operatör ile anlaşma yapacak olan Facebook, bu şekilde veri ücretlerini kaldırmış olacak.

    Facebook Discover hem Android uygulaması olarak hem de mobil tarayıcı üzerinden ziyaret edilebilecek. Daha önce örneklerini hatırladığımız üzere 0.discoverapp.com şeklinde bir adres belirlenmiş. Facebook bir proxy üzerinden veri aktarımını gerçekleştiriyor. Veri tüketen videolar, animasyonlar veya zengin görseller gibi içerikler engelleniyor. Eğer bunları görmek istiyorsanız ücretli abone olmanız gerekli.

    Facebook Discover ilk olarak Peru’da başladı. Android uygulaması için ortak operatörün SIM kartının olması gerektiği belirtiliyor. Yani donanım tarafı da olan bir tarayıcı uygulaması görünümünde. Facebook Discover yıl içerisinde kademe kademe ülkelerde kullanıma sunulacak.



    https://www.slashgear.com/facebook-discover-offers-free-basic-web-browsing-with-plenty-of-catches-07619637/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jakacı 2 gün yeni yorumcu
    Güzel olmuş. Bizimki gibi üçüncü dünya ülkelerinde bu tarz şeylere ihtiyaç duyuluyor.
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    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf.
    Facebook kullanan var mı hala.
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf. aschil
    İçinde olduğum gruplar için kullanıyorum.
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün aschil
    Ne diyorsun hatta DH Forum kullanan bile var
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