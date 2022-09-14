Facebook Topluluk Sohbetleri başlıyor

Facebook’un Discord tarzı sesli görüşme kanalları sunmayı amaçlayan Topluluk Sohbetleri test sürecinin ardından yavaş yavaş dağıtıma başlıyor. Yaklaşık 3 milyar kullanıcı daha odaklı sesli sohbetler oluşturabilecek.

Facebook Topluluk Sohbetleri nedir?

Facebook üzerinde normalde oda şeklindeki gruplarda sesli sohbetler edilebiliyordu ancak bunlar tek seferlik sohbet şeklindeydi. Yani bir kere başlatılıyor ve sona erdiğinde erişim olmuyordu. Discord tarzında ise sürekli açık kanallara istendiği zaman katılıp bir sohbet başlatmak mümkün oluyor.

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Facebook Topluluk Sohbetleri işte burada devreye giriyor. Gruplar içerisinde sürekli açık bir sohbet kanalı oluşturmak veya belirli konulara yönelik sesli veya görüntülü görüşmeler yapmak mümkün oluyor. Yöneticiler katılımcıları susturma veya engelleme gibi yetkilere sahip. Ayrıca istenen kelimeleri sistem otomatik olarak filtreleyebiliyor.

Alt kanalların da oluşturulabildiği Facebook Topluluk Sohbetleri ayrıca Messenger üzerinden de erişilebilir olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren topluluk sohbetlerinin dağıtımına başlanacağı belirtildi.

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Facebook Gruplar beklenen özelliğe kavuştu