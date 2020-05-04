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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook haber doğrulama için Doğruluk Payı ile anlaştı

    Facebook, üçüncü taraf haber doğrulama programı için Doğruluk Payı ile iş birliği başlattı. Doğruluk Payı, Facebook ve Instagram paylaşımlarının doğruluğunu teyit edecek.
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook haber doğrulama için Doğruluk Payı ile anlaştı
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    Facebook, sosyal medyada asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla haber doğrulama platformları ile iş birliği yapıyor. Daha önce Teyit.org ile anlaşan Facebook şimdi de Doğruluk Payı ile anlaşma sağladı.

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    Doğruluk Payı tıpkı Teyit.org’un yaptığı gibi Facebook ve Instagram’daki paylaşımları inceleyecek ve doğruluğunu teyit etmeye çalışacak. Kullanıcılar doğruluğundan şüphe duyduğu paylaşımların incelenmesini talep edebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, robotlar için yapay deri geliştiriyor"

    Asılsız olduğu tespit edilen Facebook ve Instagram paylaşımının üstünde asılsız bilgi içerdiğine dair belirgin bir ibareye yer veriliyor. Asılsız paylaşımlar Instagram’ın Keşfet sayfasında gizleniyor ve Facebook Haber Kaynağı’nda daha alt sıralara taşınıyor. Sürekli asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen sayfalara yaptırım veya kısıtlamalar uygulanıyor.

    Nasıl doğrulama talep edilir?

    Doğrulanmasını istediğiniz paylaşımın şikayet sayfasına girip konu başlığı kısmından “Asılsız Haber” etiketini seçmeniz, Instagram’da ise şikayet sayfası altındaki “Uygunsuz – Asılsız Bilgiler” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.



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    C-AyaR (SERAFETTIN ) 1 hf. Php
    Dezenformasyonu sadece reisci tayfa yapmıyor. Sopanın diğer ucu daha da bklu. Keşke düzgün işlese de insanlar ne kadar yalan haber döndüğünü anlasa.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    flegga34 1 hf. C-AyaR
    Adamlar algı yapmak için paralı sistem kurmuşlar kendi aralarında. Sabah akşam Atatürke söven adamın istihbarat grubu varmış. Linç etmek ya da algı kasmak için ne diyon hoca sen
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    denizyavuz1 1 hf. yeni yorumcu
    Facedeki her şey yalan bununla bari haberler gerçege döner
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    emremert1 1 hf. yeni yorumcu
    duydugum en güzel haber bu işte
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    Jon_Kar 1 hf.
    Facebook tr deki iceriklerin yuzde 90 i yalan
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    fahrettinsengül 1 hf. yeni yorumcu
    çok güzel bir şey olmuş bu yalan haberler eksilir biraz
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