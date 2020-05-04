Facebook haber doğrulama için Doğruluk Payı ile anlaştı

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Facebook, sosyal medyada asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla haber doğrulama platformları ile iş birliği yapıyor. Daha önce Teyit.org ile anlaşan Facebook şimdi de Doğruluk Payı ile anlaşma sağladı.

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Doğruluk Payı tıpkı Teyit.org’un yaptığı gibi Facebook ve Instagram’daki paylaşımları inceleyecek ve doğruluğunu teyit etmeye çalışacak. Kullanıcılar doğruluğundan şüphe duyduğu paylaşımların incelenmesini talep edebilecek.

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Asılsız olduğu tespit edilen Facebook ve Instagram paylaşımının üstünde asılsız bilgi içerdiğine dair belirgin bir ibareye yer veriliyor. Asılsız paylaşımlar Instagram’ın Keşfet sayfasında gizleniyor ve Facebook Haber Kaynağı’nda daha alt sıralara taşınıyor. Sürekli asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen sayfalara yaptırım veya kısıtlamalar uygulanıyor.

Nasıl doğrulama talep edilir?

Doğrulanmasını istediğiniz paylaşımın şikayet sayfasına girip konu başlığı kısmından “Asılsız Haber” etiketini seçmeniz, Instagram’da ise şikayet sayfası altındaki “Uygunsuz – Asılsız Bilgiler” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.

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