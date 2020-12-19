Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek

Tam Boyutta Gör

Yıllardır haber konusunda önemli bir paylaşım platformu haline gelmek için çalışan Facebook; bir süre önce Haberler adıyla yeni bir sekme hayata geçirmişti. Şimdi ise bu haberleri özetlemeyi amaçlıyor.

Yapay zeka özetleyecek

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre TL; DR (Too Long; Didn’t Read) adıyla geliştirilen yapay zeka yazılımı; haberleri özet haline getiriyor ve bu sayede zamandan tasarruf ediliyor.

İlginizi Çekebilir

WhatsApp ve Instagram satın alımlarına dev soruşturma

Ayrıca Bkz. "LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi"

İlk olarak firma içi bir toplantıda sunumu yapılan yazılım ayrıca sesli olarak özeti okuma ve sorulan sorulara cevap verebilecek bir akıllı asistan özellikleri ile de desteklenecek. Buna benzer bir yazılım AutoTLDR adıyla Reddit üzerinde de yer alıyor.

Geliştirilmeye devam eden yazılımın haberlerde ilgisiz kelime öbeklerini alarak özete eklemesinin de önüne geçilecek. Özellikle uzun haberleri okumak istemeyen kullanıcılar için özetler biraz daha ilgi çekici olabilecek.

Diğer taraftan dezenformasyon konusunda Facebook’un başarısız geçmişi yapay zeka özetleri konusunda da soru işaretleri oluşturuyor. Güvenilir olmayan kaynaklardan alınan özetlerin daha fazla yayılması sıkıntıları da arttıracaktır.

https://thenextweb.com/neural/2020/12/16/facebook-is-reportedly-developing-ai-to-summarize-news-what-could-go-wrong/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.