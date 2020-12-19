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    Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek

    Facebook TL; DR adıyla geliştirilen yapay zeka motoru haberleri en iyi şekilde öğrenerek anlamlı özetler oluşturmayı amaçlıyor. Böylece okuyucular kısaca özetlere bakabilecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek
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    Yıllardır haber konusunda önemli bir paylaşım platformu haline gelmek için çalışan Facebook; bir süre önce Haberler adıyla yeni bir sekme hayata geçirmişti. Şimdi ise bu haberleri özetlemeyi amaçlıyor.

    Yapay zeka özetleyecek

    Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre TL; DR (Too Long; Didn’t Read) adıyla geliştirilen yapay zeka yazılımı; haberleri özet haline getiriyor ve bu sayede zamandan tasarruf ediliyor.

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    İlk olarak firma içi bir toplantıda sunumu yapılan yazılım ayrıca sesli olarak özeti okuma ve sorulan sorulara cevap verebilecek bir akıllı asistan özellikleri ile de desteklenecek. Buna benzer bir yazılım AutoTLDR adıyla Reddit üzerinde de yer alıyor.

    Geliştirilmeye devam eden yazılımın haberlerde ilgisiz kelime öbeklerini alarak özete eklemesinin de önüne geçilecek. Özellikle uzun haberleri okumak istemeyen kullanıcılar için özetler biraz daha ilgi çekici olabilecek.

    Diğer taraftan dezenformasyon konusunda Facebook’un başarısız geçmişi yapay zeka özetleri konusunda da soru işaretleri oluşturuyor. Güvenilir olmayan kaynaklardan alınan özetlerin daha fazla yayılması sıkıntıları da arttıracaktır.



    https://thenextweb.com/neural/2020/12/16/facebook-is-reportedly-developing-ai-to-summarize-news-what-could-go-wrong/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yapay zekanında bokunu çıkardılar. herşeye yapay zeka...daha iyi reklam gösteriyoruz demiyor da sonuçta malzeme biziz.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    DonanımHaber'i özetlemek fazla zamanlarını almaz. Zira sitedeki haberlerin %90'ı 3 tane içerikle ilgisi olmayan paragraf ve 1 tane asıl meselenin anlatıldığı son paragraftan oluşuyor. Artık alışkanlık oldu bir haberi açınca direk son paragrafını okuyorum.
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    drjacob (... ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Facebook yine boş işler peşinde
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