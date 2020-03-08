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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak

    Facebook, ticaret listelerini ve tıbbi yüz maskeleri reklamlarını yasaklayarak platformundaki koronavirüs ile ilgili kaosu sınırlamaya çalışacağını duyurdu. Yasaklar Instagram için de geçerli olacak
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak
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    Facebook, sosyal medya platformunun insanların koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerini sömürmek için kullanılmasının önlenmesi çabasının bir parçası olarak tıbbi yüz maskeleri için reklamları geçici olarak yasaklıyor.

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    Şirket, yasağın sosyal ağdaki reklamların yanı sıra Facebook Marketplace'deki ticari girişleri de kapsadığını belirtti. Facebook, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yasağı uygulamaya başlayacağını söyledi.

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    Şirketin reklam ve iş politikalarını uygulayan ürün ekibine liderlik eden Leathern, “Tıbbi yüz maskeleri satan reklamları ve ticaret listelerini yasaklıyoruz. Kovid-19'u yakından takip ediyoruz ve bu halk sağlığı acil durumundan yararlanmaya çalışan insanlar görürsek politikalarımızda gerekli güncellemeleri yapacağız. Önümüzdeki günlerde bu değişikliği uygulamaya başlayacağız.” dedi.

    Facebook ayrıca, sınırlı bir tedarik anlamına gelen veya potansiyel alıcılar arasında bir aciliyet hissi yaratan tıbbi ürünlerin reklamlarını ve Kovid-19'un "tedavisi" veya önlenmesini garanti eden reklamları da sınırlayacak. Bu değişikliklerle birlikte, önümüzdeki birkaç gün içinde Facebook, koronavirüs temalı grupları ve sayfaları algoritmik önerilerinden engellemeye başlayacak.



    https://www.theverge.com/2020/3/7/21169109/facebook-instagram-bans-ads-face-masks-coronavirus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Ayrıca virüs konusunda bazı sahtekarlar da çıktı piyasaya. Bitkisel tedavi korunma ayağı yapıyorlar. Her şeyden beslenen insanlar var.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Ideal tedbirsizlikler. Gerek devletten yana gerek bireysel bilinc manasinda eksik olmasi ile topluma karismak ve ister istmez temas halinde olmak bilhassa Turkiye'de yasayanlar icin ne anlam ifade etmektedir ?
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