Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak

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Facebook, sosyal medya platformunun insanların koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerini sömürmek için kullanılmasının önlenmesi çabasının bir parçası olarak tıbbi yüz maskeleri için reklamları geçici olarak yasaklıyor.

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Facebook’tan koronavirüs reklamlarına yasak geldi

Şirket, yasağın sosyal ağdaki reklamların yanı sıra Facebook Marketplace'deki ticari girişleri de kapsadığını belirtti. Facebook, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yasağı uygulamaya başlayacağını söyledi.

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Şirketin reklam ve iş politikalarını uygulayan ürün ekibine liderlik eden Leathern, “Tıbbi yüz maskeleri satan reklamları ve ticaret listelerini yasaklıyoruz. Kovid-19'u yakından takip ediyoruz ve bu halk sağlığı acil durumundan yararlanmaya çalışan insanlar görürsek politikalarımızda gerekli güncellemeleri yapacağız. Önümüzdeki günlerde bu değişikliği uygulamaya başlayacağız.” dedi.

Facebook ayrıca, sınırlı bir tedarik anlamına gelen veya potansiyel alıcılar arasında bir aciliyet hissi yaratan tıbbi ürünlerin reklamlarını ve Kovid-19'un "tedavisi" veya önlenmesini garanti eden reklamları da sınırlayacak. Bu değişikliklerle birlikte, önümüzdeki birkaç gün içinde Facebook, koronavirüs temalı grupları ve sayfaları algoritmik önerilerinden engellemeye başlayacak.

https://www.theverge.com/2020/3/7/21169109/facebook-instagram-bans-ads-face-masks-coronavirus

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