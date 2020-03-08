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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi!

    Netflix, erişilebilirliğini ve erişimini sürekli olarak genişletiyor. Akış devi, uyumluluk listesine düzenli olarak yeni cihazlar ve işletim sistemleri eklemeye çalışıyor.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi!
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    Netflix kısa süre önce HD ve HDR görüntü desteklenen cihazlar listesine birçok Samsung telefonu, tablet ve yonga seti ekledi. Samsung'un bütçe dostu A ve M serisi, yeni Galaxy S20 serisi de bu listede yer aldı. Dünya çapında oldukça popüler olan bu telefonların çoğu artık Netflix'in HD ve HDR hizmetleriyle uyumlu olacak.

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    Netflix HD ve HDR uyumlu Samsung A serisi akıllı telefonlar arasında; Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy A10e, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A50s, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A60, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A70s, Samsung Galaxy A71 ve Samsung Galaxy A80 bulunmaktadır.

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    M serisi telefonlar arasında; Samsung Galaxy M10s, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy M30s, Samsung Galaxy M31 ve Samsung Galaxy M40 bulunmaktadır.

    Amiral gemisi telefonlardan; Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 +, Samsung Galaxy S20 + 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy XCover 4s, Samsung Galaxy XCover Pro ve Samsung Galaxy Z Flip.

    Samsung telefonlarının haricinde Sony Xperia 1 II, TCL 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro da Netflix görüntü desteğinden yararlanabilecekler.

    Desteklenen yonga setleri ise MediaTek MT6768, MediaTek MT6769, MediaTek MT6779, MediaTek MT6785, Qualcomm Snapdragon 865 ve Samsung Exynos 980.

    Netflix HD ve HDR'yi destekleyen tüm telefon ve tabletlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Havya Makinesi 1 hf.
    Note 7 nin muadili note fan edition da 2k desteği geldi mi
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    Tengrist 1 hf.
    S9 da Hdr desteği var
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    boran31 (boran boran) 1 hf.
    A71 kullanıyorum. Geldiğini söylüyorsunuz ama güncellediğim halde ibare çıkmıyor. Listede de gözükmüyor netflixin sitesinde
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    joven 1 hf.
    O küçücük ekran hdr olsa ne olur olmasa ne olur
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ratsx (ali ay) 1 hf.
    Note 9 da HD ve HDR desteği var.
    Yanıtla +2
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Samsung A50'ye gelmedi mi?



    A50S var A51 var A70 var. A50 yok.
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    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 1 hf.
    İphone da niye yok. Kıskanc neftlix kısqanch sınız. Apleee bunu affetmez...
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