Facebook, kripto para birimi Libra hakkındaki planlarını değiştiriyor

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Facebook'un kripto para projesi Libra, uzunca bir süredir çıkmazdaydı. Şirket yasal süreci bir türlü tamamlayamadığı için, kripto para birimini piyasaya sürememiş ve bu projeye ortak olan birçok dev şirket geri çekilme kararı almıştı. Ancak Facebook bu sevdasından vazgeçmiş görünmüyor.

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Facebook projede yeni düzenlemeler yapacak

Sosyal medya devinin, Libra projesini artık ABD doları ve Euro gibi geleneksel para birimlerini de destekleyecek şekilde revize edeceği söyleniyor.Böylece Libra, önümüzdeki dönemde sadece kripto para birimi değil, Facebook'un sanal ödeme hizmeti olarak da kullanıma sunulabilir. Facebook, akıllı telefonu olan tüm kullanıcıların Libra ile kripto para alabilmesini ve ödemeler yapabilmesini sağlamak niyetinde.

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Başlangıçta eBay, Paypal, Visa ve Mastercard gibi Libra projesini destekleyen birçok şirket geri çekilmiş ve bu da Libra'nın hayata geçmesini zorlaştırmıştı. Özellikle kripto para biriminin kara para aklama ve terör finansmanı gibi konularda kullanılabileceği endişesi taşıyan yasa koyucu kurumlar ise Facebook'un kripto para birimine sıcak bakmıyordu. Bakalım yeni düzenlemeler sonrasında Mark Zuckerberg istediğini alabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://4gnews.pt/facebook-vai-alterar-os-planos-para-a-sua-criptomoeda-libra/

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