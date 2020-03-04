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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi

    Almanya merkezli otomotiv şirketi BMW, tanıttığı elektrikli sedan modeli Concept i4 ile birlikte, şirketin bundan böyle kullanmaya başlayacağı yeni logoyu da tanıttı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    10,7b
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    57
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi
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    Son birkaç yıldır kullanıcı arayüzü tasarımlarında belirgin bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Artık daha sade ve basit tasarımların tercih edildiği teknoloji dünyasını, otomotiv şirketleri de takip etmeye başladı. Volkswagen'in ardından şimdi de BMW, 23 yıl aradan sonra logosunu değiştirdiğini duyurdu.

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    Daha sade bir tasarım

    BMW yeni tanıttığı Concept i4 elektrikli sedan modeli ile birlikte, şirketin yeni logosunu da gün yüzüne çıkardı. BMW'nin yeni logosu artık tamamen düz. Yani herhangi bir üç boyutlu detay veya gölgelendirme barındırmıyor. Tamamen iki boyutlu bir tasarım anlayışının hakim olduğu logo, şirketin değişen vizyonuna işaret ediyor.

    Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi

    BMW Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer artık siyah rengin hakim olduğu logonun tarihe karıştığını belirterek, yeni şeffaf logonun daha fazla açıklık ve netlik anlamına geldiğini söyledi. Thiemer ayrıca bu logo tasarımının dijital dünya ile iç içe olan genç kesimin de dikkatini çekeceğini belirtiyor. Zira Google, Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin minimalist logoları tercih ettikleri düşünülünce, BMW'nin bu stratejisi daha iyi anlaşılabiliyor. Bakalım iki alman otomotiv devi BMW ve Volkswagen'in ardından hangi şirket logosunu sadeleştirmeye gidecek hep birlikte göreceğiz.

    Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi
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    https://www.thedrive.com/news/32440/bmw-starts-the-decade-with-a-flat-new-logo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    claisdozan (Kaan ) 2 hf. Jowiyaga
    Süreyye Hanım bu konuların baştacı
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    drjacob (... ) 2 hf. Jowiyaga
    her tasarım değişikliğinin vazgeçilmezi
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    Araba beyazsa nasil gozukecek. Iki tane mavi ceyrek daire olarak mi?
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    MS4343 2 hf. DoğanGörünümlüToros
    O zaman da siyah gözükecekmiş
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    Beybaba62 (Yasin YALÇIN) 2 hf.
    Suphanallah müthiş gereksiz bir "değişim"...
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    Yorumlar (48) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf.
    yakında bir marka çıkar bunu logo yaparsa şaşırmayacam.

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    bmw en güzel 1933 logosuymuş
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    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu
    Elektrikli otomobillere geçiş dönemindeyiz. Çevreci otomobil konsepti vurgulanmış, temiz ve net bir logo yapılmış.

    Ama sen BMW'sin ya...
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    fatih-8 2 hf.
    Eski logo kalsaydi bunu hic degilse elektrikli araclarinda kullansaydi olurdu. Simdi ucuz Çin telefonu gibi bir sey olmuş.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf. SC0RPI0N
    Bunun tasarımla alakası yok ki markanın sahip olduğu tarz ile alakalı audi ye büyük ızgara yakışıyor bentley ye yakışıyor mercedes e yakışıyor aston martin e yakışıyor ama bir ferrari ye yakışmıyor bmw ye yakışmıyor porsche ye yakışmıyor bak ikiside aynı marka olmasına rağmen camaro ya hayvan gibi ızgara yakışıyor ama corvette yakışmıyor neden tarzı farklı.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf. Lamperouge
    O oyunda ufak detaydir depoya şeker basmışlar.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf. erkander
    Yalnız değilsin o oyunda hepimizin aklı gitmişti o arabayı görünce. Ancak fabrika çıkışı m3 gtr bile bulsak bu aşağıdaki araç olmayacak çünkü o bir efsane döneminde LeMans ta porsche nin canını sıktı rakiplerine nal toplattı.

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    karayulun (ka yu) 2 hf.
    bu yeni logo maliyeti mi düşürecek? berbat.
    değişim, bu konuda logo değiştirerek değil, bazı değerler-anlamlar ile aynı kalabilmektir.
    sanatsal ve tasarım olarak 1933 aralarından en dikkat çekici ve yıllanmış olanı. tasarım yanında, renk açısından da.
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    V4LKyR 2 hf.
    Çok uyduruk bir logo olmuş. O ağırlık ve efsaneviyet gitmiş.

    Efsaneviyet.
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 2 hf.
    Zaten 5 sene sonra böbrekten başka bişey olmayacak, çok da önemli bi değişim değil
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    10734 kez okundu.
    43 kişi, toplam 48 yorum yazdı.

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