Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi

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Son birkaç yıldır kullanıcı arayüzü tasarımlarında belirgin bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Artık daha sade ve basit tasarımların tercih edildiği teknoloji dünyasını, otomotiv şirketleri de takip etmeye başladı. Volkswagen'in ardından şimdi de BMW, 23 yıl aradan sonra logosunu değiştirdiğini duyurdu.

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Daha sade bir tasarım

BMW yeni tanıttığı Concept i4 elektrikli sedan modeli ile birlikte, şirketin yeni logosunu da gün yüzüne çıkardı. BMW'nin yeni logosu artık tamamen düz. Yani herhangi bir üç boyutlu detay veya gölgelendirme barındırmıyor. Tamamen iki boyutlu bir tasarım anlayışının hakim olduğu logo, şirketin değişen vizyonuna işaret ediyor.

BMW Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer artık siyah rengin hakim olduğu logonun tarihe karıştığını belirterek, yeni şeffaf logonun daha fazla açıklık ve netlik anlamına geldiğini söyledi. Thiemer ayrıca bu logo tasarımının dijital dünya ile iç içe olan genç kesimin de dikkatini çekeceğini belirtiyor. Zira Google, Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin minimalist logoları tercih ettikleri düşünülünce, BMW'nin bu stratejisi daha iyi anlaşılabiliyor. Bakalım iki alman otomotiv devi BMW ve Volkswagen'in ardından hangi şirket logosunu sadeleştirmeye gidecek hep birlikte göreceğiz.

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https://www.thedrive.com/news/32440/bmw-starts-the-decade-with-a-flat-new-logo

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