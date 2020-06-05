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    Facebook kullanıcıları artık fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar'a aktarabiliyor

    Sosyal medya devi Facebook'un, veri aktarım projesinin bir parçası olan Google Fotoğraflar aracı tüm kullanıcılara sunuldu. Artık profilinizdeki verileri kolayca Google'a taşıyabileceksiniz.
    10 sa.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook kullanıcıları artık fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar'a aktarabiliyor
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    Facebook birkaç hafta önce, ABD ve Kanada'daki kullanıcıların fotoğraf ve videolarını doğrudan Google Fotoğraflar'a aktarabileceklerini açıklamıştı. Şirket şimdi bu özelliği tüm kullanıcılara açtı.

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    Şirketin açık kaynaklı veri aktarım projesinin bir parçası olan aktarım aracı, tüm fotoğraf ve videoları hesabınızdan Google Fotoğraflar'a kolayca taşımanıza olanak tanıyor. Ancak, Google hesabınızı Facebook'a bağlamanız ve verilerinizi taşımak için erişim sağlamanız gerekeceğini unutmayın.

    Facebook kullanıcıları artık fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar'a aktarabiliyor
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    Facebook veri aktarım aracı nasıl kullanılır?

    1. Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklayın ve oradan Ayarlar bölümüne girin.
    2. Facebook Bilgilerin sekmesine geçin ve Fotoğraflarının veya Videolarının Bir Kopyasını Aktar seçeneğine tıklayın.
    3. Yönlendirme Hedefi Seç açılır menüsünden Google Fotoğraflar'ı seçerek işlemi tamamlayın.

    Taşıma işlemi tamamlandığında, Facebook profilinzide bir bildirim ve e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gurkandemirbas 9 sa. yeni yorumcu
    iyice facebook sarpsa sardı bırak işte ordakiler orda kalsın ne uğraştırıyorsun bizi
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    esmerbuyucu (E. B.) 9 sa.
    Google fotoğraflara aktarınca tekrar telefona aktarma gibi bir seçenek yok sanırım. Neymiş google drive'da ki klasöre aktarıyormuş. Elini veren kolunu kaptırır, hiç bulaşmayın.
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