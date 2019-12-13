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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook mesajlaşma uygulamalarının birleşmesi suya düşmek üzere

    Facebook’un mevcut uygulamalarında yer alan sohbet modüllerini birbirine bağlayacağı biliniyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu – FTC ise bunu engellemekte kararlı.
    13 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook mesajlaşma uygulamalarının birleşmesi suya düşmek üzere
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    Uygulamalarına aylık aktif 2 milyar üzerinde kullanıcının erişmesiyle devasa bir platform haline gelen Facebook yakın zamanda uygulamalarındaki mesajlaşma modüllerini birleştirmeyi planlıyordu. Düzenleyici kurumlar bundan endişeli.

    Engelleme planlanıyor

    Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram Direct hali hazırda kullanıcılara iletişim kurma imkânı sunuyordu ve Facebook bunları bir araya getirerek platformlar arası daha kolay erişim amaçlıyordu. Ayrıca Facebook Pay ödeme sistemi için de bu birleşim büyük avantajdı.

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    Bununla birlikte ABD Federal Ticaret Komisyonu – FTC birleşmeden endişe duyuyor. Daha fazla Facebook ürününün entegre olmasının sonraki dönemlerde açılacak tekelleşme davalarında işleri zorlaştıracağı ve bunları ayırmanın mümkün olmayacağı konusunda endişeleri olan FTC karşı hamle yapacak.

    Gelen bilgilere göre FTC firmanın muhtemel bir ürün birleştirme kararına karşı harekete geçmeyi ve bunu engellemeyi planlıyor. Haliyle Facebook’un gelecek dönemdeki büyük planı böylece suya düşmüş olacak.

    Elbette FTC kurumu düzenleme gereği Facebook entegrasyonu gerçekleştirdikten sonra harekete geçiyor. Bu da Facebook’un uzun bir süre bu entegrasyonu sürdürebilmesini sağlayacaktır.



    https://www.ubergizmo.com/2019/12/ftc-block-facebook-merge-apps/ Yorum Yaz
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