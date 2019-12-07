Facebook Messenger’da ekran paylaşımı özelliği test ediliyor

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Facebook Messenger, dev platformun harici mesajlaşma uygulaması olarak uzun süredir kullanımda ve aynı uygulama, mobil işletim sistemlerinin mağazalarında en çok indirilenler arasında hep en başlarda. Facebook tarafından yeni eklenen bir özellik, uygulamada kullanıcıların birbirleriyle ekran paylaşımı yapmalarına imkan sağlıyor. Bu özellik, şimdilik Android için beta sürümünde ve yakında stabil sürüme sunulacak.

Sesli ya da görüntülü sohbetlerde bir buton olarak bulunan ekran paylaşımı, ilk olarak tersine mühendislik alanında uzman Jane Manchun Wong tarafından paylaşıldı. Karşılıklı sohbet sırasında ekran paylaşımı açıldığında, kamera kapanıyor ve sohbetteki kişiler paylaşan kişinin ekranını görebiliyor. Özellik doğal olarak Android’in ekran öğelerini gösterme iznini talep ediyor.

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Özellik şimdilik karşı tarafın ana cihaza müdahalesine izin vermiyor. Pek fazla kullanılacağı düşünülmeyen bu özellik, muhtemelen yaşlılara teknik destek için sunulacak ve ekstra uygulama kurma basamağını ortadan kaldıracak.

Şu an hâlâ geliştirme aşamasında olan özellik, bir süre test edilecek ve ardından stabil sürüme aktarılacak.

Messenger Facebook Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.xda-developers.com/facebook-messenger-screen-sharing/