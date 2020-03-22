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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Messenger kullanıcıları artık bir mesajı beşten fazla kişiye iletemeyecek

    Sosyal medya devi Facebook, yanlış ve sahte bilgilerin yayılmasını önlemek için yeni kurallar getiriyor. Gelen son bilgilere göre Facebook Messenger platformuna getirilecek kısıtlamalar test ediliyor.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook Messenger kullanıcıları artık bir mesajı beşten fazla kişiye iletemeyecek
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    İnternet dünyasının en büyük handikaplarından biri de, sahte ve yanlış bilginin inanılmaz hızlı bir şekilde yayılması diyebiliriz. Özellikle Facebook gibi sosyal medya devlerinin bu konu hakkında aldıkları önlemler yetersiz kalırken, şirketler yeni fikirleri uygulamaya koymaya devam ediyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı"

    Yakında devreye sokulacak

    Facebook, platformdaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve yayılmasını önlemek için yeni bir kısıtlama üzerinde çalışıyor. Gelen haberlere göre Facebook Messenger kullanıcılarının, önümüzdeki günlerde artık bir mesajı beşten fazla kişiye iletmeleri mümkün olmayacak. Bunun da sahte ve yanlış bilgilerin yayılma hızını bir nebze olsun düşürmesi bekleniyor.


    Facebook 2018 yılında kendi bünyesinde olan WhatsApp platformuna da benzer bir sınırlandırmayı getirmişti. Tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong'a göre özellik şu an test aşamasında ve çok yakın bir süre içinde devreye sokulacak. Facebook Messenger'da iletilen mesajların, WhatsApp'ta olduğu gibi "iletildi" ibaresi taşıyıp taşımayacakları ise şimdilik belli değilş.



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