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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Messenger masaüstü uygulaması Windows ve Mac için kullanıma sunuldu

    Facebook'un uçtan uca şifrelemeli mesajlaşma ve genel iletişim uygulaması Messenger, sonunda masaüstü uygulaması olarak Windows ve MacOS için kullanıma sunuldu.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    [facebook=https://www.facebook.com/watch/?v=237772287272154]

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    Facebook Messenger, sonunda kendine özel masaüstü uygulamasına sahip oldu. Mesajlaşma ve görüntülü sohbet dâhil tüm fonksiyonlara sahip olan uygulama, bilgisayar üzerinden Facebook hizmetini sunacak.

    Microsoft Store ve Mac App Store üzerinde yayında olan uygulama, mobil ve web sürümüyle çok benzer bir arayüze ve ayarlara sahip. Uygulama ayrıca Facebook’un web sürümüne daha yeni entegre ettiği karanlık moda da ilk günden sahip.

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    Facebook Messenger’ın Windows ve Mac uygulaması, şu sıralar oldukça yoğun talep olan video sohbet uygulamaları arasında Facebook’un da payını artırmasına destek olacak. Uygulamanın şimdi çıkması ise talebin artışıyla rastlantı değil demekte sanıyoruz ki yanlış olmaz. Firma, ilk olarak 2016 yılında Messenger için özel masaüstü uygulaması sunacağını açıklamıştı fakat son olaylar, çalışmaları hızlandırmış gibi görünüyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Yahoo Messenger aklıma geldi efsaneydi<br /><br />Chat odaları seviyeli sohbet erin yapıldığı yerlerdi <br /><br />Türkiyem odaları vardı dünyanın her yerinden insanlar katılırdı 90 li yıllar güzeldi
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