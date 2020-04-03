Facebook Messenger masaüstü uygulaması Windows ve Mac için kullanıma sunuldu

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Facebook Messenger’da ekran paylaşımı özelliği test ediliyor

Facebook Messenger, sonunda kendine özel masaüstü uygulamasına sahip oldu. Mesajlaşma ve görüntülü sohbet dâhil tüm fonksiyonlara sahip olan uygulama, bilgisayar üzerinden Facebook hizmetini sunacak.

Microsoft Store ve Mac App Store üzerinde yayında olan uygulama, mobil ve web sürümüyle çok benzer bir arayüze ve ayarlara sahip. Uygulama ayrıca Facebook’un web sürümüne daha yeni entegre ettiği karanlık moda da ilk günden sahip.

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Facebook Messenger’ın Windows ve Mac uygulaması, şu sıralar oldukça yoğun talep olan video sohbet uygulamaları arasında Facebook’un da payını artırmasına destek olacak. Uygulamanın şimdi çıkması ise talebin artışıyla rastlantı değil demekte sanıyoruz ki yanlış olmaz. Firma, ilk olarak 2016 yılında Messenger için özel masaüstü uygulaması sunacağını açıklamıştı fakat son olaylar, çalışmaları hızlandırmış gibi görünüyor.

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