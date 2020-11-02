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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı

    Facebook'un bir süredir belirli kullanıcıları ile test ettiği mobil uygulamalarındaki karanlık mod seçeneği, artık global çapta test edilebilecek.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı

    Facebook, uygulamada belirli bir kullanıcı kitlesiyle test ettiği karanlık modu global çapta teste açıyor. Sosyal medya uygulaması, karanlık modun herkes tarafından test edilebileceğini açıklamak için uygulamalara gelecek özellikleri daha öncesinden halka açıklayan Jane Manchun Wong ile bir iş birliğine gitti.

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    Facebook uygulamasında karanlık mod

    Facebook çatı şirketi, mevcut uygulamalarından Instagram ve Messenger'da zaten karanlık modu kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise şirket, Facebook web için karanlık modu başlattı. Şirketin, Facebook uygulamasında karanlık modu bu kadar geç başlatmasının ardında yatan sebep belli değil ancak belli ki şirket, karanlık modun kararlı sürümle uygulamaya entegre edilmesinden sonra yaşanabilecek herhangi bir yanlışlığa yer vermek istemiyor.

    Facebook uygulaması için karanlık mod testlerinin, herkese açık hale getirildiği duyurulsa da hala birçok kullanıcı bu özelliği test edemiyor. Bu konudaki belirsizliğe şirketten bir açıklama henüz gelmedi.

    Karanlık modun Facebook uygulamanızda test edilebilir olup olmadığını uygulmadaki menü kısmında yer alan 'Ayarlar ve Gizlilik' bölümüne girdiğinizde en altta Karanlık Mod seçeneğinin yer alıp almadığına bakarak kontrol edebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/facebook-dark-mode-public-testing-191101398.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    41 dakika önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    "Karanlık Modu" artık uygulamaların olmazsa olmazı haline geldi. Yıllarca beyaz temalı ekrana bakarken göz yorgunluğu yaşanması oldukça sık yaşanıyordu.
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    Whippoorwill 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkecek dünyamız karardı bir Facebook uygulaması kararamadı.
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    Sp!deR (M ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normal Facebook app'inde göremedim fakat Facebook Lite'a gelmiş.
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    JourneyToTheWest 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Sp!deR
    Onda çoktandır var.İşin ilginç yanı ana sürümde bu kadar geç geliyor olması.
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    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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