Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı

Facebook, uygulamada belirli bir kullanıcı kitlesiyle test ettiği karanlık modu global çapta teste açıyor. Sosyal medya uygulaması, karanlık modun herkes tarafından test edilebileceğini açıklamak için uygulamalara gelecek özellikleri daha öncesinden halka açıklayan Jane Manchun Wong ile bir iş birliğine gitti.İlginizi Çekebilir WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor
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Facebook uygulamasında karanlık mod
Facebook çatı şirketi, mevcut uygulamalarından Instagram ve Messenger'da zaten karanlık modu kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise şirket, Facebook web için karanlık modu başlattı. Şirketin, Facebook uygulamasında karanlık modu bu kadar geç başlatmasının ardında yatan sebep belli değil ancak belli ki şirket, karanlık modun kararlı sürümle uygulamaya entegre edilmesinden sonra yaşanabilecek herhangi bir yanlışlığa yer vermek istemiyor.
Facebook uygulaması için karanlık mod testlerinin, herkese açık hale getirildiği duyurulsa da hala birçok kullanıcı bu özelliği test edemiyor. Bu konudaki belirsizliğe şirketten bir açıklama henüz gelmedi.
Karanlık modun Facebook uygulamanızda test edilebilir olup olmadığını uygulmadaki menü kısmında yer alan 'Ayarlar ve Gizlilik' bölümüne girdiğinizde en altta Karanlık Mod seçeneğinin yer alıp almadığına bakarak kontrol edebilirsiniz.
https://www.engadget.com/facebook-dark-mode-public-testing-191101398.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.