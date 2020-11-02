Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı

Facebook, uygulamada belirli bir kullanıcı kitlesiyle test ettiği karanlık modu global çapta teste açıyor. Sosyal medya uygulaması, karanlık modun herkes tarafından test edilebileceğini açıklamak için uygulamalara gelecek özellikleri daha öncesinden halka açıklayan Jane Manchun Wong ile bir iş birliğine gitti.

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Facebook uygulamasında karanlık mod

Facebook çatı şirketi, mevcut uygulamalarından Instagram ve Messenger'da zaten karanlık modu kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise şirket, Facebook web için karanlık modu başlattı. Şirketin, Facebook uygulamasında karanlık modu bu kadar geç başlatmasının ardında yatan sebep belli değil ancak belli ki şirket, karanlık modun kararlı sürümle uygulamaya entegre edilmesinden sonra yaşanabilecek herhangi bir yanlışlığa yer vermek istemiyor.

Facebook uygulaması için karanlık mod testlerinin, herkese açık hale getirildiği duyurulsa da hala birçok kullanıcı bu özelliği test edemiyor. Bu konudaki belirsizliğe şirketten bir açıklama henüz gelmedi.

Karanlık modun Facebook uygulamanızda test edilebilir olup olmadığını uygulmadaki menü kısmında yer alan 'Ayarlar ve Gizlilik' bölümüne girdiğinizde en altta Karanlık Mod seçeneğinin yer alıp almadığına bakarak kontrol edebilirsiniz.

https://www.engadget.com/facebook-dark-mode-public-testing-191101398.html

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