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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı

    Samsung, bu ay içerisinde küresel olarak kullanıma sunulması beklenen Android 11 tabanlı yeni kullanıcı arayüzü One UI 3.0'ın temel özelliklerini Samsung Malezya sayfasında tanıttı.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı
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    Google, Android'in en son sürümünü halka açık bir şekilde yayınladıktan sonra Samsung, cihazları için Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı duyurdu. Eylül ayında Samsung, Galaxy cihazları için yeni Android 11 tabanlı One UI 3.0 beta yazılımını duyurdu. Kısa süre sonra ise, beta yazılımı Güney Kore'deki Galaxy S20 cihazlarına sunulmaya başlandı.

    Daha sonrasında ise Samsung, ABD ve Hindistan gibi çeşitli popüler pazarlarda Galaxy S20 üçlüsü ve Note 20 ikilisi için One UI 3.0 beta programını genişletti. Çok sayıda beta güncellemesinin ardından One UI 3.0'ın kararlı sürümü bu ay küresel kullanıma sunulabilir. Samsung bu yeni kullanıcı arayüzünün temel özelliklerini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu"

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    Android 11 tabanlı One UI 3.0 temel özellikleri

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı
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    Samsung, kullanıcıların müzikleri ve videoları arasında geçiş yapmasını kolaylaştıran gelişmiş bir hızlı paneli vurguluyor. Ayrıca, geliştirilmiş bildirim paneli ile de, telefon kilitliyken bile bir bakışta daha fazla bilgiye erişebileceksiniz ve birden fazla uygulamadan gelen mesajları tek bir noktada kolayca kontrol edebileceksiniz.

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı
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    Samsung, Multi-Active Window ile kullanıcılar, ekranı üçe bölerek aynı anda üç farklı uygulamaya erişim sağlayabilecekler. Bu özellik Galaxy Z Fold 2'de zaten mevcuttu ancak şirket bu özelliğe bazı ayrıntınlar eklemiş. Multi-Active Window, Galaxy Z Fold 2 haricinde Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 ve S7 +'da kullanılabilecek.

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı
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    Çift Ön İzleme ve Arka Kamera Özçekimi kameralara daha fazla işlevsellik katacak. Bu özellik de mevcut olarak Galaxy Z Fold 2 kullanılabiliyor ve lansmandan sonra Galaxy Fold kullanıcıları da bu özelliklerden faydalanabilecek.

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı
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    One UI 3.0 yazılımı ile Samsung, Good Lock'a yeni özellikler ekleyecek. Wonderland, telefonun hareketine tepki veren ve hareketli duvar kağıtları oluşturmanızı sağlayacak, Pentastic, S Pen Air komutları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak ve işaretçiyi ve ilişkili ses ayarlarını özelleştirmenize olanak tanıyacak.

    Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    One UI 3.0 ile tam ekran görüntülü görüşmeler yapabileceksiniz. Ayrıca görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek için yüz ifadelerinizi taklit eden AR emoji maskelerini kullanabileceksiniz.



    https://www.gsmarena.com/samsung_highlights_some_of_the_new_one_ui_30_android_11_features-news-46065.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    59 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Senkron2 (Salih Altin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnsanlara gerekli olabilecek tüm özellikler barındıktan sonra adroid olsun ios veya microsoft yazılımları olsun. İllaki yenilik yapmak zorunda değiller şu sıralar yapabilecek yenilik olmadığından kısır döngüdeler. Tek beklenti performans ve pil artışı.
    İnsanlara gerekli olabilecek tüm özellikler barındıktan sonra adroid olsun ios veya microsoft yazılımları olsun. İllaki yenilik yapmak zorunda değiller şu sıral...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Hayalci (Turan CENGİZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunların neresi yeni özellik.
    Zaten senelerdir var olan bir şeyi, yeni bir şeymiş gibi sunmaları adamı iyice delirtir.Hiçbir halt yok.
    Yanıtla +13
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    palamutix 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Senkron2
    Pil tamamda performans ne ?? Zaten her şey pc gibi hızlı çalışıyor daha fazlası olsa olsa sentetik test artışı olur
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Carlsén 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pil sorununa da bir çözüm getirilebilse
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung Arayüz Tasarlayacağına Cihazlarındaki Gereksiz Kaynak Tüketen Yazılımları Kaldırsa Hatta Bunları Play Store dan Yüklemek Bizim Tercihimize Bırakılsa Zaten Telefonlar Yeterince Hızlı Olur. Yüklü Gelen Çöplerle Cihazlar Dolup Şişiyor
    Yanıtla +2
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    general4242 (Salim Baş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberi okudum çoğu sey fold lar icin gelmiş zaten hani yeni ozellikler ?
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    selcuk20 (Selçuk Kabadayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung arkplan uygulama yönetimi konusunda daha agresif ve etkili geliştirmeler bekliyoruz. Tüm Android cephesinden beklenti bu aslında. Uygulama geliştiricileri de artık çöp gibi kod yazıp telefonları zorlamayı bırakırlar böylece. Kameralar 2-3-4-5 diye mantar gibi artarken, işlemciler, hafızalar sürekli yükselirken batarya teknolojisi çok gerilerde kaldı. Hızlı şarj bir çözüm değil, aksine bataryayı yıpratıp daha kısa sürede eskiten zararlı bir şey. Bize hızlı şarj değil sabah şarjdan alıp akşam tekrar takana kadar rahatça kullanabileceğimiz cihazlar lazım. Günlük bekleme süresi de dahil 7-8 saat ekran süreleri gerekiyor bunun için. Tabi boş telefonda değil, en çok kullanılan mesajlaşma, sosyal medya, video izleme, müzik dinleme, web gezinme uygulamaları yüklü olarak.... Sentetik testlerle kullanıcıları aldatmanın kimseye faydası yok.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayret daha widget getirmemişler.

    Pardon 10 yıl olmuş bu inoveyşın çıkalı xD
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    KNTLG (KAAN ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelsede kullansak...
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    KalkülüslüDiferansiyel (Aysenur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar özelliği getirdin. Ya batarya?
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    Senkron2 (Salih Altin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnsanlara gerekli olabilecek tüm özellikler barındıktan sonra adroid olsun ios veya microsoft yazılımları olsun. İllaki yenilik yapmak zorunda değiller şu sıralar yapabilecek yenilik olmadığından kısır döngüdeler. Tek beklenti performans ve pil artışı.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    palamutix 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Senkron2
    Pil tamamda performans ne ?? Zaten her şey pc gibi hızlı çalışıyor daha fazlası olsa olsa sentetik test artışı olur
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Hayalci (Turan CENGİZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunların neresi yeni özellik.
    Zaten senelerdir var olan bir şeyi, yeni bir şeymiş gibi sunmaları adamı iyice delirtir.Hiçbir halt yok.
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