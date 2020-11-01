Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı

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Google, Android'in en son sürümünü halka açık bir şekilde yayınladıktan sonra Samsung, cihazları için Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı duyurdu. Eylül ayında Samsung, Galaxy cihazları için yeni Android 11 tabanlı One UI 3.0 beta yazılımını duyurdu. Kısa süre sonra ise, beta yazılımı Güney Kore'deki Galaxy S20 cihazlarına sunulmaya başlandı.

Daha sonrasında ise Samsung, ABD ve Hindistan gibi çeşitli popüler pazarlarda Galaxy S20 üçlüsü ve Note 20 ikilisi için One UI 3.0 beta programını genişletti. Çok sayıda beta güncellemesinin ardından One UI 3.0'ın kararlı sürümü bu ay küresel kullanıma sunulabilir. Samsung bu yeni kullanıcı arayüzünün temel özelliklerini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu"

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Android 11 tabanlı One UI 3.0 temel özellikleri

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Samsung, kullanıcıların müzikleri ve videoları arasında geçiş yapmasını kolaylaştıran gelişmiş bir hızlı paneli vurguluyor. Ayrıca, geliştirilmiş bildirim paneli ile de, telefon kilitliyken bile bir bakışta daha fazla bilgiye erişebileceksiniz ve birden fazla uygulamadan gelen mesajları tek bir noktada kolayca kontrol edebileceksiniz.

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Samsung, Multi-Active Window ile kullanıcılar, ekranı üçe bölerek aynı anda üç farklı uygulamaya erişim sağlayabilecekler. Bu özellik Galaxy Z Fold 2'de zaten mevcuttu ancak şirket bu özelliğe bazı ayrıntınlar eklemiş. Multi-Active Window, Galaxy Z Fold 2 haricinde Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 ve S7 +'da kullanılabilecek.

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Çift Ön İzleme ve Arka Kamera Özçekimi kameralara daha fazla işlevsellik katacak. Bu özellik de mevcut olarak Galaxy Z Fold 2 kullanılabiliyor ve lansmandan sonra Galaxy Fold kullanıcıları da bu özelliklerden faydalanabilecek.

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One UI 3.0 yazılımı ile Samsung, Good Lock'a yeni özellikler ekleyecek. Wonderland, telefonun hareketine tepki veren ve hareketli duvar kağıtları oluşturmanızı sağlayacak, Pentastic, S Pen Air komutları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak ve işaretçiyi ve ilişkili ses ayarlarını özelleştirmenize olanak tanıyacak.

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One UI 3.0 ile tam ekran görüntülü görüşmeler yapabileceksiniz. Ayrıca görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek için yüz ifadelerinizi taklit eden AR emoji maskelerini kullanabileceksiniz.

https://www.gsmarena.com/samsung_highlights_some_of_the_new_one_ui_30_android_11_features-news-46065.php

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