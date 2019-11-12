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    Facebook Pay ile Facebook uygulamalarında ödeme dönemi başlıyor

    Yakın gelecekte beğendiğiniz bir ürünü WhatsApp veya Instagram üzerinden satın alabileceksiniz. Bunun için Facebook Pay hesabınıza kredi kartınızı tanımlamanız yeterli olacak.
    1 hf.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook Pay ile Facebook uygulamalarında ödeme dönemi başlıyor
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    Bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger uygulamaları ile günlük 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Facebook platformu, bu kitleyi avantaja çevirme konusundaki en önemli adımlarından birisini atıyor.

    Facebook Pay nedir?

    Firmanın bu hafta lanse ettiği Facebook Pay, kullanıcılara bağlı uygulamalar içerisinde birbirlerine para gönderebilmelerini veya ödeme yapabilmelerini sağlayacak. Facebook zaman zaman uygulamalarında mobil ödeme testleri yapıyordu ancak ilk kez tüm ekosistem birbirine bağlanmış oldu.

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    Anlaşmalı bankalardaki hesaplarınızı bağladıktan sonra Facebook uygulamaları içerisinde arkadaşlarınıza para göndermek veya beğendiğiniz ürünler için ödeme yapmak mümkün hale geliyor. Kullanıcılar PIN veya biyometrik sistemle para gönderimini güvenlik altına alıyor. Facebook tüm verileri şifreliyor ve kontrol ediyor. Alışveriş geçmişi ve kredi kartı numaraları kesinlikle uygulama dışına çıkmıyor.

    Facebook Pay ilk etapta kullanıcılar arasında bir etkileşim gibi görünse de sahip olduğu potansiyel oldukça büyük. Sadece sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan sayısız insan var ve artık farklı ödeme yöntemlerini tavsiye etmek yerine bu insanlar doğrudan uygulama içerisinde ödeme alabilecek. Sadece küçük esnaf değil yine sayısız alışveriş devi için de Facebook Pay önemli bir avantaj sağlayacak.

    Facebook açısından ise elbette yine reklamlar öne çıkıyor. Bunun haricinde para transferlerinden küçük bir komisyon alacağı da tahmin ediliyor. Facebook Pay ilk etapta ABD’de Messenger ve Facebook için kullanıma açılacak. Yıl sonunda WhatsApp ve Instagram için de gelecek. Gelecek yıl bankaların durumuna göre daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/12/facebook-pay/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 hf.
    Gerçekten çok geç kaldıkları bir hamle oldu bence. WeChat, iMessage gibi platformlar bu konularda uçmuş giderken ben Facebook'un önce Messenger'da bunu deneyip sonra WhatsApp'a entegre edeceğini düşünürdüm, bence çok geç kaldılar.
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