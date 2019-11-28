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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, sanal gerçeklik şirketi Beat Games'i satın aldı

    Facebook, popüler sanal gerçeklik oyunu Beat Saber'in geliştiricisi Beat Games'i satın aldı. Beat Games, Facebook'un sahibi olduğu Oculus Stüdyoları bünyesine katılacak.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, sanal gerçeklik şirketi Beat Games'i satın aldı
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    Sanal gerçeklik henüz pek çok popüler oyununa sahip değilken Facebook, sektörün önemli markalarından birisini bünyesine katıyor.

    Facebook, Fruit Ninja ve Guitar Hero'nun karışımına benzeyen bir sanal gerçeklik oyunu olan Beat Saber'in geliştiricisi, Beat Games'i satın aldı. 

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    Anlaşmanın şartları açıklanmasada Beat Games, Facebook'un sahibi olduğu Oculus Stüdyolarının çatısı altında olacak ancak Prag'daki genel merkezlerinde bağımsız olarak çalımalarını sürdürebilecek.

    Oculus'un içerik yönetmeni Mike Verdu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Milyonlarca insan için Beat Saber, sürükleyici sanal gerçeklik oyunlarıyla ilk tanışmaları anlamına geliyor. Beat Games'in, dünyadaki daha fazla kişiyle sanal gerçeklik oyunlarını bir araya getirmek için bize katıldığını duyurduğumuz için mutluyuz.

    Beat Games'in başarıları zaten etkileyici ancak Facebook ve Beat Games ekibi sanal gerçeklik, oyunlar ve müzikler konusunda yapılabilecek daha çok şey olduğunu biliyor. Şirket, Beat Saber ile sosyal özellikler, yeni modlar ve müzik açısından sektördeki ilk adımlarını attılar. Gelecekte bu yetenekli ekibin Facebook'tan da destek alarak sanal gerçeklik oyunlarında neler yapabileceğini görmek ve bu amaç için güçlerimizi birleştirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerinde bulundu.



    https://www.engadget.com/2019/11/26/oculus-vr-beat-saber/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dr-erkam89 1 sa. yeni yorumcu
    Oculus ile bu pazarda istikrarlı bir şekilde yer edinmişti, bunu da şirketine kattı. Önemli bi pazar tabii.. ruslar da ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takıyor, o derece önemli!
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