Facebook, sanal gerçeklik şirketi Beat Games'i satın aldı

Tam Boyutta Gör

Sanal gerçeklik henüz pek çok popüler oyununa sahip değilken Facebook, sektörün önemli markalarından birisini bünyesine katıyor.

Facebook, Fruit Ninja ve Guitar Hero'nun karışımına benzeyen bir sanal gerçeklik oyunu olan Beat Saber'in geliştiricisi, Beat Games'i satın aldı.

Ayrıca Bkz. "Star Wars dizisi The Mandalorian'dan müthiş başarı"

Anlaşmanın şartları açıklanmasada Beat Games, Facebook'un sahibi olduğu Oculus Stüdyolarının çatısı altında olacak ancak Prag'daki genel merkezlerinde bağımsız olarak çalımalarını sürdürebilecek.

Oculus'un içerik yönetmeni Mike Verdu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Milyonlarca insan için Beat Saber, sürükleyici sanal gerçeklik oyunlarıyla ilk tanışmaları anlamına geliyor. Beat Games'in, dünyadaki daha fazla kişiyle sanal gerçeklik oyunlarını bir araya getirmek için bize katıldığını duyurduğumuz için mutluyuz.

Beat Games'in başarıları zaten etkileyici ancak Facebook ve Beat Games ekibi sanal gerçeklik, oyunlar ve müzikler konusunda yapılabilecek daha çok şey olduğunu biliyor. Şirket, Beat Saber ile sosyal özellikler, yeni modlar ve müzik açısından sektördeki ilk adımlarını attılar. Gelecekte bu yetenekli ekibin Facebook'tan da destek alarak sanal gerçeklik oyunlarında neler yapabileceğini görmek ve bu amaç için güçlerimizi birleştirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerinde bulundu.

https://www.engadget.com/2019/11/26/oculus-vr-beat-saber/