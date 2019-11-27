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    Star Wars dizisi The Mandalorian'dan müthiş başarı

    Star Wars dizisi The Mandalorian, Stranger Things'i tahtıntan ederek dijital yayın servislerinin en çok izlenen içeriği oldu.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Star Wars dizisi The Mandalorian'dan müthiş başarı
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    Disney Plus'ta yayınlanan yeni Star Wars dizisi The Mandalorian, bildiğiniz gibi son iki haftada adeta sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Dizinin yayınlanan her bir bölümü kısa sürede Twitter, Reddit gibi platformların en çok konuşulan şeyi haline geliyor. The Mandolarian'ın zaten ortada olan bu popülaritesi şimdi rakamlarla da desteklenmeye başlandı. Parrot Analytics'in yayınladığı istatistiklere göre The Mandolarian, Stranger Things'i geride bırakarak ABD'nin en çok izlenen streaming içeriği oldu.

    Parrot Analytics'in rakamları 17-23 Kasım tarihleri arasına ait. Bu hafta öncesinde tam 21 hafta boyunca Stranger Things listenin başında yer alıyordu. The Mandalorian ikinci bölümüyle birlikte Stranger Things'i tahtından etmeyi başarmış. Parrot Analytics, dizinin ikinci haftasında ilk haftasına göre neredeyse üç kat daha fazla rağbet gördüğünü söylüyor.

    Yayınlanan verilerde daha enteresan bazı istatistikler de var. Parrot Analytics'in ifadelerine göre The Mandalorian, ilk yedi gününde Stranger Things'in ikinci sezonunun ilk yedi gününe göre önemli oranda daha fazla seyirci çekmeyi başarmış. Ayrıca The Mandolarian'ın Doctor Who'nun 11. sezonundan %72,3, Westworld'un ikinci sezonundan %175, Star Trek: Discovery'nin ikinci sezonundan ise %298 daha fazla izlendiği belirtiliyor.

    Star Wars dizisi The Mandalorian'dan müthiş başarı
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    Disney, The Mandalorian'ı haftalık olarak yayınlıyor. Dijital yayın servislerinde bildiğiniz gibi tüm bir sezonun aynı anda yayınlanmasına alışmıştık. Disney Plus ise bu formülü terk ederek geleneksel TV sistemine geri döndü. Star Wars hayranları da haftalık yayınlardan memnun kalmış gibi görünüyor. Birçok kişi Cuma günlerini (Türkiye için Cumartesi) merakla beklediklerini söylemiş.

    Disney Plus, ABD'de 12 Kasım'da yayın hayatına başlamıştı. Servisin sadece ilk gününde 10 milyon aboneye ulaştığı belirtiliyor. Bir haftalık ücretsiz deneme sürümü nedeniyle bu rakamın biraz şiştiği söylenebilir. Ancak Disney Plus'ın sadece 7 dolarlık oldukça uygun bir fiyatı da var. ABD özelinde Netflix ve HBO Max gibi rakiplerine göre çok daha ucuz. Disney Plus, rekabetçi fiyat politikası ve Star Wars ve Marvel gibi orijinal içerikleriyle önemli bir başarıya ulaşacak gibi görünüyor.



    https://www.comingsoon.net/tv/news/1111962-the-mandalorian-tops-stranger-things-as-the-top-streaming-tv-show Yorum Yaz
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    al-ozaria 1 sa.
    Dizi yayınlanan bölümler itibari ile bu seviyesini korursa eğer; Game of Thrones, Vikings, Lost, Walking Dead, Battle Star Galactica hatta Star Trek orjinal serisinden bile daha iyi ve kaliteli.


    Stranger Things kötü değildir ancak sıkleti dahi değil. Mandalorian için biraz erken konuşmak gibi oluyor ama zaten belirttim yayınlanan bölümler itibari ile... Sanki Benhur'dan, Yüzüklerin Efendisi'nden, Esaretin Bedeli'nden, Matrix'den 30-40'ar dakika kesip kesip yayınlıyorlar. Kalite noktasında öyle böyle değil. İzleyin, izlettirin.
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    Feyzuli 1 sa.
    Hakkını yememek lazım ama bölümler 45 veya 60dk olsa tadından yenmez.
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