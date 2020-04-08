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    Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned

    Facebook'un çiftler için geliştirmiş olduğu Tuned uygulaması App Store'da yerini aldı. Çiftlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen uygulama, içinde bulunduğumuz günlerde uzakları yakın edecek cinsten.
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned
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    Sosyal medya devi Facebook, yeni yazılımlar geliştirerek uygulama portföyünü genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl şirket içerisinde kurulan deneysel ürün geliştirme ekibi (NPE), bir süredir üzerinde çalıştığı Tuned adlı sosyal medya uygulamasını App Store üzerinden indirmeye sundu. 

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    Daha önce Facebook Dating adlı çöpçatanlık servisini başlatan şirket, Tuned uygulamasıyla da çiftler için uzakları yakın eden samimi bir ortam yaratıyor.

    Tuned - Çiftler için özel bir alan

    "Sizin ve partnerinizin kendiniz olabileceği özel bir alan" olarak nitelendirilen uygulamanın en temel işlevi elbette ki mesajlaşma fonksiyonu oluyor. Ancak Tuned ile yapabileceğiniz tek şey sevgilinize mesaj göndermek değil. Facebook; uygulamanın WhatsApp ve Facebook Messenger gibi mecralardan ayrıştığı birtakım özellikleri de Tuned'e eklemeyi ihmal etmemiş.

    Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned
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    Çiftlerin sevgilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilmesi için çıkartma ya da hızlı ifadeler göndermesini sağlayan uygulamayla birlikte; partnerinize fotoğraf, kartpostal, sesli not gönderebilir, durumunuzdan ruh halinizi ayarlayabilir, Spotify hesabınızı bağlayarak şarkı ve çalma listelerinizi partnerinizle paylaşabilirsiniz.

    Şimdilik ABD ve Kanada'da indirilebilir durumda olan Tuned uygulamasını, App Store'dan ülke/bölge seçeneğini ABD işaretleyip bu linke tıklayarak, iPhone veya iPad aygıtınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



    https://www.theinformation.com/briefings/2e57ed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 9 sa.
    Demek ki Facebook için kişisel bilgiler dışında kişilerin özel hayatlarına ait verilerde ihtiyaç konusu artık. Hem bu veriler resim ve videolarla süslenince sanırım bu duruma en çok Facebook sevinir.
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    herakles24 (hüseyin cengiz) 14 sa.
    Söylememe gerek mı bilmiyorum ama sakın bu uygulamayı kullanmayın
    eşinizle olan özel resimleriniz ifşa sitelerinde deep web de gezinir sonra...
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    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    uzakları yakın eden tanımını açsalardı keşke merak ettim orayı ne kadar yakın mesela nasıl olacak. Ama uygulama güzel bir şeye benziyor bilmiyorum
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 15 sa.
    “Uzakları yakın eden” tanımı ne kadar samimiyetsiz, genel bir tanım. İnternet bağlı herhangi bir bilgisayara oturduğun an her uzak şey yakın oluyor zaten. Oyun desen öyle, bilgi desen öyle, insanlarla iletişim falanı filanı. Nasıl bir tanıtım bu şimdi!
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 15 sa.
    Gereksiz bir uygulama yani bunların çoğunu WhatsAppdan da yapabiliriz
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