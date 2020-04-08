Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned

Tam Boyutta Gör

Sosyal medya devi Facebook, yeni yazılımlar geliştirerek uygulama portföyünü genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl şirket içerisinde kurulan deneysel ürün geliştirme ekibi (NPE), bir süredir üzerinde çalıştığı Tuned adlı sosyal medya uygulamasını App Store üzerinden indirmeye sundu.

Ayrıca Bkz. "iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü"

İlginizi Çekebilir

Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi

Daha önce Facebook Dating adlı çöpçatanlık servisini başlatan şirket, Tuned uygulamasıyla da çiftler için uzakları yakın eden samimi bir ortam yaratıyor.

Tuned - Çiftler için özel bir alan

"Sizin ve partnerinizin kendiniz olabileceği özel bir alan" olarak nitelendirilen uygulamanın en temel işlevi elbette ki mesajlaşma fonksiyonu oluyor. Ancak Tuned ile yapabileceğiniz tek şey sevgilinize mesaj göndermek değil. Facebook; uygulamanın WhatsApp ve Facebook Messenger gibi mecralardan ayrıştığı birtakım özellikleri de Tuned'e eklemeyi ihmal etmemiş.

Tam Boyutta Gör

Çiftlerin sevgilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilmesi için çıkartma ya da hızlı ifadeler göndermesini sağlayan uygulamayla birlikte; partnerinize fotoğraf, kartpostal, sesli not gönderebilir, durumunuzdan ruh halinizi ayarlayabilir, Spotify hesabınızı bağlayarak şarkı ve çalma listelerinizi partnerinizle paylaşabilirsiniz.

Şimdilik ABD ve Kanada'da indirilebilir durumda olan Tuned uygulamasını, App Store'dan ülke/bölge seçeneğini ABD işaretleyip bu linke tıklayarak, iPhone veya iPad aygıtınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://www.theinformation.com/briefings/2e57ed

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.