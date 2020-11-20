Facebook’tan Instagram görüntüleme siteleri açan Türk’e dava

Bugün Intagram en popüler sosyal ağ platformlarından birisi haline geldi. Sosyal ağı sık kullanmasa bile belirli haberler nedeniyle bir göz atmak ihtiyacı duyan kullanıcı sayısı da fazla. Kötü niyetli geliştiriciler de bu ilgiyi manipüle edebilmek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Ensar Şahintürk kimdir?

Son yıllarda Instagram haricinde Instagram gönderilerini ve profillerini görebileceğiniz sayısız site peydah olmaya başladı. Insta veya gram içeren belirli kelimelerle kurulan bu internet sitelerinde kullanıcılar pek çok profili görüntüleyebiliyor.

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Özellikle Google aramalarında bu sitelerin de sayfaları üste çıktığı için dikkatsiz kullanıcılar Instagram zannederek giriş yapabiliyor. Böylece oluşan büyük trafikte önemli reklam gelirleri elde ediliyor.

Instagram görüntüleme siteleri neredeyse bir meslek haline gelmiş durumda. Facebook’un Ensar Şahintürk adındaki bir geliştirciye açtığı dava olayın geldiği boyutları gözler önüne seriyor. Davaya göre Ensar Şahintürk; Instagram kurallarını ihlal ederek yaklaşık 100 bin kullanıcının profil bilgilerini çekti ve kendi Instagram görüntüleme sitesinde yayınlıyor. Benzer formatta sayısız siteye sahip olan Şahintürk bu iş için yaklaşık 25 bin dolar harcamış.

Facebook bu kişinin Facebook ve Instagram hesaplarını askıya almış durumda. Kendisine defalarca uyarı göndermesine rağmen gerekli adımları atmadığı için de ABD’de dava açtı. Davada tüm sitelere tedbir konulması isteniyor.

https://www.theregister.com/2020/11/20/facebook_instagram_lawsuit/

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