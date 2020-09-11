Facebook'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ücretsiz reklam eğitimi

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Facebook, Türkiye’deki KOBİ’lerin sosyal medya kullanım yetkinliğini geliştirmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yaptığını duyurdu. Yerel kalkınmayı desteklemek için KOBİ’lere ücretsiz reklam eğitim verilecek.

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Facebook; ülkemizdeki özel sektör firmalarına, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına Instagram ve Facebook platformlarında reklam yayınlama eğitimi verecek. 15 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek eğitimler temel kullanıcılara yönelik olacak. Farklı reklam türleri, hedef kitle seçimi, bütçe ve zamanlama, reklam alanları, doğru görsel seçimi ve ölçümleme gibi başlıklar üzerinde durulacak. Eğitimler "GoToWebinar" platformundan online olarak gerçekleştirilecek. Bu eğitimi tamamlayan katılımcıların daha ileri seviye eğitimlere katılmaya hak kazanacağı belirtiliyor.

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Facebook’tan yapılan açıklamaya göre eğitime katılan KOBİ’ler, yeni müşteriler bulmak ve mevcut müşterilere daha etkili bir şekilde ulaşabilmek için Facebook ve Instagram reklamlarından nasıl yararlanabileceklerini öğrenme fırsatı elde edebilecek. Benzer şekilde yerel kamu kurumları, üniversiteler ve STK’lar da vatandaşlarla iletişim ve etkileşimlerini güçlendirebilmeleri için Facebook ve Instagram’da yürütecekleri tanıtım kampanyaları hakkında bilgi sahibi olabilecek. İlk aşama eğitimi tamamlayan katılımcılar bulundukları sektörlere özgü düzenlenecek daha ileri seviye eğitimlere katılmaya da hak kazanacak. Eğitim katılımcıları ayrıca, önümüzdeki dönemde Facebook ekiplerinden doğrudan özel destek alma imkanına sahip olacak.

Facebook ve Instagram Reklamları Eğitim Programı’na https://kalkinma.splashthat.com/adresi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilirsiniz.

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