Ninja yuvaya dönüyor

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Geçtiğimiz yıl multi milyon dolarlık bir anlaşma ile Microsoft’un Mixer platformuna transfer olan ünlü Twitch yayıncısı Ninja’nın macerası kısa sürdü. Microsoft’un Mixer platformunu Facebook Gaming platformuna devretmesinin ardından YouTube kanalına devam eden Ninja şimdi yuvaya geri dönüyor.

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Yeniden başlıyor

Geçtiğimiz haftalarda Mixer’e transfer olan Shroud da Twitch kanalına geri dönmüştü. Tyler Brevins de yaptığı duyuru ile Twitch kanalında yayınlarına yeniden başladığını bildirdi. Ninja’nın Twitch ile uzun vadeli bir anlaşma yaptığı belirtiliyor.

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Ninja ismi oyun yayıncılığı alanında yıldız haline gelmiş durumda. Twitch üzerinde 15 milyon, YouTube üzerinde 24 milyon takipçisi var. Fortnite oyununda adına özel görünüm çıkartılan ilk oyuncu Ninja olmuştu. Fall Guys oyununda da özel bir görünüm hazırlanıyor.

Ninja’nın Twitch ile nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor ancak Microsoft ile 10 milyon dolara yakın bir meblağ üzerine anlaştığı biliniyor. Twitch ile muhtemelen biraz daha fazla bir rakama anlaştı. Diğer taraftan Twitch’in sözleşme boyunca başka bir platforma geçmemesi için yayıncılara özel bir madde koymaya başladığı dile getirildi.

https://www.engadget.com/ninja-twitch-mixer-streaming-170015433.html

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