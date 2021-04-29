Facebook’un Bitcoin aldığı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı

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Sosyal medya devi Facebook hakkında bir süredir Bitcoin aldığına dair iddialar dolaşıyordu. Hatta bu doğrulanmamış söylenti, 28 Nisan'da Fox Business'a bile kendine yer buldu.

Fakat dün akşam saatlerinde kazanç beklentilerinin açıklandığı sırada Facebook, kripto para topluluğunun heyecanla beklediği Bitcoin (BTC) satın alımını konusunda herhangi bir detay paylaşmadı ve bu iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı. Bu şimdilik şirketin Bitcoin’e yatırım yapmadığı veya kamuoyuna Bitcoin ve kripto para odaklı bilgilerini vermek konusunda başka planları olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı"

İleride Facebook tarafından bir Bitcoin satın alımı gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyoruz ama şu anda halihazırda Facebook kendi stablecoin’i (Diem) üzerine çalışmalarını yürütüyor. Facebook ile birlikte birçok şirket ve ülke kendi dijital parası üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Şirketlerin kripto paralar konusunda hazırlık yaptıkları bariz. Bununla birlikte birçok şirket rezervinde artık Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara yer vermeye başlamış durumda. Tesla ve MicroStrategy gibi büyük şirketler, kripto paraların genel kabulu konusunda çok büyük rol üstleniyorlar.

https://u.today/facebook-quashes-rumors-about-holding-bitcoin-on-its-balance-sheet

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