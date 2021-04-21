Facebook’un kripto parası Diem, 2021 sonunda piyasaya sürülebilir

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CNBC’nin haberine göre Facebook, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kripto para projesi Diem’i 2021 yılının sonlarında piyasaya sürebilir. Birçok gecikmenin, sistem değişikliklerin ve yeniden markalaşma sürecinin ardından, Facebook'un kripto para birimi Diem çok yakında kullanıma sunulabilir.

Diem, bireysel müşteriler arasındaki işlemlere odaklanan bir stablecoin olarak geliştirildi. CNBC’nin dün erken saatlerde bildirdiği üzere Facebook’un uzun süredir üzerinde çalıştığı stabil kripto para birimi Diem, 2021 yılının Aralık ayında kullanıma sunulacak.

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2019'da Libra olarak duyurulan Facebook destekli stabil kripto paranın lansmanının ardından, günümüze kadar geçen sürede bir çok değişiklik ve gelişme yaşandı.

Birçok ortağın, projeden çekilmesiyle şirketin üstündeki baskı arttı. Diem Vakfı’nın ortakları arasında MasterCard, Visa, Spotify, Uber, PayPal ve daha birçok teknoloji devi yer alıyordu. Bu desteklerin geri çekilmesi, Diem’in yani o zamanlarda Libra olarak bilinen projenin marka gelişimini olumsuz etkiledi.

Bu gelişmelerin ardından Facebook projesinde isim değişikliğine gitti. 2019 yılında “Libra” adı altında duyurulan proje artık Diem ( Latince: Gün) olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak olan Calibra cüzdanının ismi de Novi olarak güncellendi. Yeni ismi ve vizyonu ile gelmesi planan Diem nasıl olacağı ve nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

https://www.cnbc.com/2021/04/20/facebook-backed-diem-aims-to-launch-digital-currency-pilot-in-2021.html

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