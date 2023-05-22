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    Meta, Facebook verilerini ABD’ye aktardığı için rekor cezaya çarptırıldı

    Facebook’un çatı şirketi Meta, Avrupa Birliği veri düzenleyicileri tarafından rekor düzeyde cezaya çarptırıldı. AB, Facebook verilerinin bundan sonra ABD'ye aktarılmamasını da emretti.
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    Facebook verilerini ABD’ye aktaran Meta’ya rekor ceza! Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin (AB) dönüm noktası niteliğindeki gizlilik yasasını ilan etmesinden bu yana geçen beş yıl içindeki en önemli cezalardan birisi Facebook’un sahibi Meta’ya verildi. AB, vatandaşlarının Facebook verilerini ABD’ye aktardığı için Meta’ya rekor seviyede para cezası verdi. Bu cezanın yanında AB aynı zamanda verilerin artık ABD’ye gönderilmemesini emretti.

    AB mahkemeleri, bu tür veri aktarımlarının AB vatandaşlarının mahremiyetlerini ihlal ettiğine inanıyor. Öte yandan bu ceza, 2013 yılına ve Edward Snowden'ın ABD'nin kitlesel gözetim programları hakkındaki ifşalarına kadar uzanıyor.

    Meta’ya 1,3 milyar dolarlık rekor ceza

    Facebook verilerini ABD’ye aktaran Meta’ya rekor ceza! Tam Boyutta Gör
    Meta, Avrupa Birliği veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal medya şirketine karşı alınan önemli bir kararla 1.2 milyar Avro (1.3 milyar $) rekor para cezasına çarptırıldı ve Avrupa'daki Facebook kullanıcılarından toplanan verilerin ABD'ye aktarılmasının durdurulması emredildi.

    İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklanan ceza, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olarak bilinen dönüm noktası niteliğindeki veri gizliliği yasasını yürürlüğe koymasından bu yana geçen beş yıl içindeki en önemli cezalardan biri olma niteliğine sahip. Pazartesi günü açıklanan karar sadece Facebook için geçerli olup Meta'nın da sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp için geçerli değil. Meta kararı temyize götüreceğini ve Facebook'un Avrupa Birliği'ndeki hizmetlerinde hemen bir kesinti olmayacağını söyledi. Kararla birlikte Meta'ya uyum sağlaması için beş aylık bir süre tanındı. Şirketin temyize gitmesi ise uzun bir yasal süreci beraberinde getirecek.

    Öte yandan Avrupa Birliği ve Amerikalı yetkililer, Meta'nın kullanıcılar hakkındaki bilgileri ABD ve Avrupa arasında taşımaya devam etmesi için yeni yasal korumalar sağlayacak bir veri paylaşım anlaşmasını müzakere ediyor. Geçen yıl bunun için bir ön anlaşma duyurulmuştu. Ancak AB’nin veri koruma kuralları, ulusal güvenlik yasaları ve diğer düzenlemelerin bir sonucu olarak şirketlerin, verileri dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerine serbestçe taşınmasına izin vermek yerine, toplandıkları ülke içinde depolamaya zorluyor.

    Ceza neden verildi?

    Facebook verilerini ABD’ye aktaran Meta’ya rekor ceza! Tam Boyutta Gör
    Meta'ya karşı açılan dava, istihbarat kurumlarına dijital yazışmalar da dahil olmak üzere yurt dışından gelen verilere müdahale etme olanağı veren ABD politikalarından kaynaklanıyor. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından alınan kararda, ABD'ye veri aktarımına ilişkin mevcut yasal çerçevenin Facebook'un AB kullanıcılarının "temel hak ve özgürlüklerine yönelik riskleri ele almadığı" ve GDPR'yi ihlal ettiği belirtildi.

    Meta'ya göre ceza "haksız ve gereksiz"

    Öte yandan bu ceza, Snowden'in ABD gözetleme programlarını ifşa etmesine kadar uzanan Avusturyalı avukat Max Schrems'in yasal mücadelesine dayanıyor. Bugünkü kararın çıkmasına neden olan 2013 tarihli yasal mücadeleyi yürüten Schrems bir basın açıklamasında "On yıl süren davanın ardından bu kararı görmekten mutluyuz. Maksimum cezanın 4 milyardan fazla olduğu ve Meta'nın on yıl boyunca kar elde etmek için yasaları bilerek çiğnediği göz önüne alındığında, ceza çok daha yüksek olabilirdi." dedi.

    Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg ve baş hukuk sorumlusu Jennifer Newstead yaptıkları açıklamada, "Sınırlar arasında veri transferi yapılamadığı takdirde, internet ulusal ve bölgesel silolara bölünme riskiyle karşı karşıya kalacak, küresel ekonomi kısıtlanacak ve farklı ülkelerdeki vatandaşlar güvenmeye başladığımız birçok ortak hizmete erişemeyecek" dedi. Meta, yayınladığı blog yazısında cazayı "haksız ve gereksiz" olarak nitelendirdi. Şirket, veri aktarımı için benzer yasal çerçeveleri kullanan "binlerce" şirketten yalnızca biri olduğunu vurguladı.

    Kaynakça https://www.nytimes.com/2023/05/22/business/meta-facebook-eu-privacy-fine.html https://about.fb.com/news/2023/05/our-response-to-the-decision-on-facebooks-eu-us-data-transfers/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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