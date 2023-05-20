Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması ortaya çıktı

Uygulamanın arayüzü Instagram’a oldukça benziyor ancak ana sayfasında fotoğraf ve video akışı yerine metin tabalı gönderiler gösteriliyor. Elbette kullanıcılar, Twitter’da olduğu gibi gönderilerine fotoğraf, video, link ekleyebilecek. Diğer kullanıcılar yanıtlayabilecek ve ileti dizileri oluşturabilecek. Kullanıcılar, tek dokunuşla Instagram’da zaten takip ettikleri hesapları takip etme seçeneğine sahip olacak. Kullanıcılar, yazdıklarına kimlerin yanıt verebileceğini, bahseceğini belirleyebilecek. Gönderiler, 500 karakterle sınırlı olacak.
Meta’nın Mastodon ve diğer platformlarla entegre olacak yeni uygulaması, Haziran ayı sonuna kadar çıkmış olacak. Şu anda az sayıda içerik üreticiyle platformun geliştirildiği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.