Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Twitter, Elon Musk tarafından satın alındığından beri sosyal platformda çok fazla değişiklik oldu ve Musk’ın kararından memnun olmayanların yönelebileceği Twitter’a alternatif uygulamalar ortaya çıktı. Mastodon, hemen ardından Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in Bluesky uygulaması çıktı. Şimdi de Meta’nın Instagram markası altında yeni bir uygulama geliyor. Henüz adı belli olmayan uygulamadan ilk ekran görüntüleri paylaşıldı.

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Uygulamanın arayüzü Instagram’a oldukça benziyor ancak ana sayfasında fotoğraf ve video akışı yerine metin tabalı gönderiler gösteriliyor. Elbette kullanıcılar, Twitter’da olduğu gibi gönderilerine fotoğraf, video, link ekleyebilecek. Diğer kullanıcılar yanıtlayabilecek ve ileti dizileri oluşturabilecek. Kullanıcılar, tek dokunuşla Instagram’da zaten takip ettikleri hesapları takip etme seçeneğine sahip olacak. Kullanıcılar, yazdıklarına kimlerin yanıt verebileceğini, bahseceğini belirleyebilecek. Gönderiler, 500 karakterle sınırlı olacak.

Meta’nın Mastodon ve diğer platformlarla entegre olacak yeni uygulaması, Haziran ayı sonuna kadar çıkmış olacak. Şu anda az sayıda içerik üreticiyle platformun geliştirildiği söyleniyor.

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İşte Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması