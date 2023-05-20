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    Anlık Bildirim

    Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması ortaya çıktı

    Meta, Instagram markası altında Twitter'a rakip yeni uygulamasını test ediyor. Uygulama, mevcut Instagram hesaplarıyla kullanılacak.                             
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    meta instagram twitter rakibi uygulama Tam Boyutta Gör
    Twitter, Elon Musk tarafından satın alındığından beri sosyal platformda çok fazla değişiklik oldu ve Musk’ın kararından memnun olmayanların yönelebileceği Twitter’a alternatif uygulamalar ortaya çıktı. Mastodon, hemen ardından Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in Bluesky uygulaması çıktı. Şimdi de Meta’nın Instagram markası altında yeni bir uygulama geliyor. Henüz adı belli olmayan uygulamadan ilk ekran görüntüleri paylaşıldı.

    Uygulamanın arayüzü Instagram’a oldukça benziyor ancak ana sayfasında fotoğraf ve video akışı yerine metin tabalı gönderiler gösteriliyor. Elbette kullanıcılar, Twitter’da olduğu gibi gönderilerine fotoğraf, video, link ekleyebilecek. Diğer kullanıcılar yanıtlayabilecek ve ileti dizileri oluşturabilecek. Kullanıcılar, tek dokunuşla Instagram’da zaten takip ettikleri hesapları takip etme seçeneğine sahip olacak. Kullanıcılar, yazdıklarına kimlerin yanıt verebileceğini, bahseceğini belirleyebilecek. Gönderiler, 500 karakterle sınırlı olacak.

    Meta’nın Mastodon ve diğer platformlarla entegre olacak yeni uygulaması, Haziran ayı sonuna kadar çıkmış olacak. Şu anda az sayıda içerik üreticiyle platformun geliştirildiği söyleniyor.   

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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