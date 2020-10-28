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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook yeni bulut oyun servisinin testlerine başladı

    Facebook Gaming sekmesi altında yer alan yeni bulut oyun hizmeti biraz daha casual oyunlar barındırıyor ve sınırlı bir bölgede kapalı olarak test sürecine başladı.
    1 sa.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook yeni bulut oyun servisinin testlerine başladı
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    Microsoft, Sony, Nvidia, Google gibi devlerin ardından Facebook da kendi oyun servisini hayata geçrimek için kolları sıvadı. Facebook Gaming bölümü bundan böyle bulut oyun servisini de barındıracak.

    Facebook Gaming neler sunacak?

    Normalde Facebook Gaming oyun yayınlarının yapıldığı ve HTML 5 tabanlı oyunların yer aldığı bir platformdu. Firma bir süre önce platforma bulut tabanlı bir oyun servisi entegre etmek için kolları sıvamıştı.

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    Facebook bulut oyun servisi rakiplerinin aksine daha az zorlayıcı ve gecikmelere tolerans gösterebilen oyunları kapsıyor. Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale ve WWE SuperCard bu oyunlar arasında.

    Facebook biraz daha kendi oyunlarını sürekli olarak oynayan kitleyi hedef alıyor diyebiliriz. Bu kitle yaklaşık olarak 380 milyon civarında ve bulut oyun servisine önemli miktarda abone sayısı kazandırabilir.

    Facebook yeni bulut oyun servisinin testlerine başladı
    Tam Boyutta Gör

    Facebook bulut oyun servisi hali hazırda 200 bin kişi ile kapalı beta olarak test ediliyor. Daha çok ABD sınırları içerisine kalan hizmet Facebook web ve Android uygulaması üzerinde çalışıyor. Gelecek yıl daha fazla oyun sisteme eklenecek ve yeni bölgeler eklenecek.

    Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi mevcut değil ancak oyun içi satın alımlar, reklamlı veya reklamsız sürümler gibi farklı yöntemlerle Facebook’un gelir modelleri oluşturabileceği ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/273843/facebook-launches-entry-level-cloud-game-streaming-service Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    X4eros 1 sa.
    Oyun denmesi bile oyunlara hakaret olan bu mobil uygulamarı kim buluttan kullanmak ister ki.
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