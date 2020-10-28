Facebook yeni bulut oyun servisinin testlerine başladı

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Microsoft, Sony, Nvidia, Google gibi devlerin ardından Facebook da kendi oyun servisini hayata geçrimek için kolları sıvadı. Facebook Gaming bölümü bundan böyle bulut oyun servisini de barındıracak.

Facebook Gaming neler sunacak?

Normalde Facebook Gaming oyun yayınlarının yapıldığı ve HTML 5 tabanlı oyunların yer aldığı bir platformdu. Firma bir süre önce platforma bulut tabanlı bir oyun servisi entegre etmek için kolları sıvamıştı.

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Facebook bulut oyun servisi rakiplerinin aksine daha az zorlayıcı ve gecikmelere tolerans gösterebilen oyunları kapsıyor. Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale ve WWE SuperCard bu oyunlar arasında.

Facebook biraz daha kendi oyunlarını sürekli olarak oynayan kitleyi hedef alıyor diyebiliriz. Bu kitle yaklaşık olarak 380 milyon civarında ve bulut oyun servisine önemli miktarda abone sayısı kazandırabilir.

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Facebook bulut oyun servisi hali hazırda 200 bin kişi ile kapalı beta olarak test ediliyor. Daha çok ABD sınırları içerisine kalan hizmet Facebook web ve Android uygulaması üzerinde çalışıyor. Gelecek yıl daha fazla oyun sisteme eklenecek ve yeni bölgeler eklenecek.

Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi mevcut değil ancak oyun içi satın alımlar, reklamlı veya reklamsız sürümler gibi farklı yöntemlerle Facebook’un gelir modelleri oluşturabileceği ifade ediliyor.

https://www.techpowerup.com/273843/facebook-launches-entry-level-cloud-game-streaming-service

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