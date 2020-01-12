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    Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı

    CES 2020'nin en dikkat çeken tanıtımlarından birisi de Viziblezone uygulaması oldu. Android Auto'ya ek olarak çalışan uygulama yayalar konusunda sürücüleri uyarıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı
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    Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020'de tanıtılan Viziblezone adlı uygulama, yola atlamak üzere olan yayalar konusunda sürücüleri uyararak olası bir trafik kazasını engellemek üzere geliştirilmiş.

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    Yaygınlaşması zor görünüyor

    Android Auto sistemine entegre olarak çalışan Viziblezone uygulaması, bir yaya yaklaştığında, bilgi ekranında uyarı vererek sürücünün yavaşlaması veya durması gerektiğini belirtiyor. Son derece faydalı olabilecek bu uygulamanın tek ve en büyük dezavantajı ise yayaların kullandığı cep telefonunda da aynı uygulamanın yüklü olma gerekliliği diyebiliriz.

    Geliştirici şirketin açıklamalarına göre, Viziblezone üçüncü taraf uygulamalara da entegre edilebiliyor. Ancak böyle bir sistemin en azından yakın bir gelecekte yaygınlaşması pek olası değil. Bunun gerçekleşebilmesi için Google gibi dev bir şirketin Viziblezone uygulamasını servislerine entegre etmesi gerekir ki bu da şimdilik zor görünüyor. Günümüzde ise bu tür uyarı sistemlerinin, araçlara takılan kamera ve sensörlerle sağlanabildiğini de belirtelm.



    https://www.youtube.com/watch?v=uiQ8quNKI7A Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 1 hf.
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    Xit 1 hf.
    videoda boş sokakta 1 insan geçiyor. İstanbulda o ekran disko topuna döner...
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    shakircan 1 hf.
    Ben tam aksine güzel ve faydalı buldum. Google el atmalı
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    danlabilic 1 hf.
    yayayı görmeyen yada dikkate almayan adam uygulamanın uyarmasını mı dikkate alıcak ne saçma şey
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