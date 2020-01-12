Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı

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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020'de tanıtılan Viziblezone adlı uygulama, yola atlamak üzere olan yayalar konusunda sürücüleri uyararak olası bir trafik kazasını engellemek üzere geliştirilmiş.

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Yaygınlaşması zor görünüyor

Android Auto sistemine entegre olarak çalışan Viziblezone uygulaması, bir yaya yaklaştığında, bilgi ekranında uyarı vererek sürücünün yavaşlaması veya durması gerektiğini belirtiyor. Son derece faydalı olabilecek bu uygulamanın tek ve en büyük dezavantajı ise yayaların kullandığı cep telefonunda da aynı uygulamanın yüklü olma gerekliliği diyebiliriz.



Geliştirici şirketin açıklamalarına göre, Viziblezone üçüncü taraf uygulamalara da entegre edilebiliyor. Ancak böyle bir sistemin en azından yakın bir gelecekte yaygınlaşması pek olası değil. Bunun gerçekleşebilmesi için Google gibi dev bir şirketin Viziblezone uygulamasını servislerine entegre etmesi gerekir ki bu da şimdilik zor görünüyor. Günümüzde ise bu tür uyarı sistemlerinin, araçlara takılan kamera ve sensörlerle sağlanabildiğini de belirtelm.

https://www.youtube.com/watch?v=uiQ8quNKI7A

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