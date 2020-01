Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu

Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Marvel dizileriyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sinematik evreni de yakından ilgilendiren Falcon and the Winter Soldier dizisi için yeni yayın tarihi belli olmuş durumda. Deadline'da yer alan bilgilere göre, merakla beklenen dizi Ağustos 2020'de seyircilerle buluşacak.

Falcon and the Winter Soldier'ın aslında 2020'nin sonlarına doğru yayınlanması bekleniyordu. Disney şimdi yayın tarihini birkaç ay erkene almış gibi görünüyor. Bir başka Marvel dizisi olan WandaVision da bildiğiniz gibi 2020'nin son aylarında yayınlanacak. Disney muhtemelen bu iki diziyi aynı dönem içerisinde yayınlamak istemedi.

Falcon and the Winter Soldier'ın başrollerinde Sebastian Stan (Bucky Barnes) ve Anthony Mackie (Sam Wilson) yer alıyor. Ayrıca Captain America: Civil War filminden tanıdığımız Daniel Brühl (Baron Zemo) de dizide rol alacak. Kadroda dikkat çeken diğer isimler arasında ise Emily VanCamp (Sharon Carter) ve Wyett Russell (John Walker) var.

Falcon and the Winter Soldier dizisinde Anthony Mackie'nin Falcon karakterinin Kaptan Amerika'ya dönüşümünü izleyeceğiz. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak Amerikan hükümetinin Falcon'un yeni Kaptan Amerika olmasını istemediği yönünde söylentiler var. Buna göre Wyett Russell tarafından canlandırılan John Walker/US Agent karakterinin yeni Kaptan Amerika olması isteniyor. Hatta aşağıdaki görselde Wyett Russell'ı Kaptan Amerika kostümü içerisinde görüyoruz. Falcon-Winter Soldier ikilisi muhtemelen Amerikan hükümetinin bu düşüncesine karşı mücadele verecek.

https://deadline.com/2020/01/the-falcon-and-the-winter-soldier-noah-mills-cast-disney-plus-series-1202840180/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.