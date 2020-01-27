Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu

    Marvel, Falcon and the Winter Soldier dizisinin yayın tarihini birkaç ay erkene aldı. Dizi önümüzdeki Ağustos ayında Marvel hayranlarıyla buluşacak.
    44 dk.
    193
    37
    1
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu

    Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Marvel dizileriyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sinematik evreni de yakından ilgilendiren Falcon and the Winter Soldier dizisi için yeni yayın tarihi belli olmuş durumda. Deadline'da yer alan bilgilere göre, merakla beklenen dizi Ağustos 2020'de seyircilerle buluşacak.

    Falcon and the Winter Soldier'ın aslında 2020'nin sonlarına doğru yayınlanması bekleniyordu.  Disney şimdi yayın tarihini birkaç ay erkene almış gibi görünüyor. Bir başka Marvel dizisi olan WandaVision da bildiğiniz gibi 2020'nin son aylarında yayınlanacak. Disney muhtemelen bu iki diziyi aynı dönem içerisinde yayınlamak istemedi.

    Falcon and the Winter Soldier'ın başrollerinde Sebastian Stan (Bucky Barnes) ve Anthony Mackie (Sam Wilson) yer alıyor. Ayrıca Captain America: Civil War filminden tanıdığımız Daniel Brühl (Baron Zemo) de dizide rol alacak. Kadroda dikkat çeken diğer isimler arasında ise Emily VanCamp (Sharon Carter) ve Wyett Russell (John Walker) var.

    Falcon and the Winter Soldier dizisinde Anthony Mackie'nin Falcon karakterinin Kaptan Amerika'ya dönüşümünü izleyeceğiz. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak Amerikan hükümetinin Falcon'un yeni Kaptan Amerika olmasını istemediği yönünde söylentiler var. Buna göre Wyett Russell tarafından canlandırılan John Walker/US Agent karakterinin yeni Kaptan Amerika olması isteniyor. Hatta aşağıdaki görselde Wyett Russell'ı Kaptan Amerika kostümü içerisinde görüyoruz. Falcon-Winter Soldier ikilisi muhtemelen Amerikan hükümetinin bu düşüncesine karşı mücadele verecek.



    https://deadline.com/2020/01/the-falcon-and-the-winter-soldier-noah-mills-cast-disney-plus-series-1202840180/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Popüler bilim kurgu animesi Steins;Gate'in Hollywood uyarlaması geliyor
    22 sa.
    Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti
    23 sa.
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 33 dk.
    1080phddizicehennemi.com dan izleriz artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu 44 dk. GÖRÜNTÜLENEN Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu Sonraki Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı 1 sa. Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi 2 sa. Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu 2 sa. Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek 3 sa. Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak 4 sa. Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı 4 sa. Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı 4 sa. Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi 5 sa. Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor 6 sa. 120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı 6 sa. Sharp, OLED TV pazarına giriyor 6 sa. Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi 7 sa. Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı 7 sa. ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti 8 sa. Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar 8 sa. Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı 8 sa. Meizu 16s Pro ilk izlenimler | Şık, hafif ve Snapdragon 855+ 9 sa. Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı 9 sa. Ortak deprem hattı kuruluyor 10 sa. Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!
    DonanımHaber
    Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti
    DonanımHaber
    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Hastanedeyim bu gece kalacam SS'li
    DH Forum
    A Haber'in Vatandaşa Kağıttan Yazı Okutması
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim