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    Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz

    Fallout 76, 14 Nisan'da Steam platformuna geliyor. Bethasda, oyunu Bethesada.net üzerinden satın alan oyunculara Steam'e ücretsiz ekleme imkânı sunuyor.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz

    Piyasaya sürüldüğü günden itibaren sorunlarla boğuşan Fallout 76 sonunda Steam platformuna geliyor. 14 Nisan’da Steam’e eklenecek oyun, Wastelanders adı verilen güncellemeyle birlikte platformdaki yerini alacak.

    Eğer siz de oyuna sahipseniz tek yapmanız gereken 12 Nisan’a kadar Bethesda.net hesabınızı Steam’e bağlamak olacak. Bunu yaptığınız takdirde Fallout 76 Steam kütüphanenize ücretsiz olarak eklenecek.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, bundan 90 milyon yıl önce Antarktika’da yağmur ormanı olduğunu keşfetti"

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    Steam platformuna çıkış hakkında bir açıklama yapan Bethesda, “Bu yılın başlarında, Fallout 76’nın Steam platformunda yer almasıyla ilgili yaptığımız duyuru sonrasında Appalachia’yı hem Steam hem de Bethesda.net üzerinde keşfet isteyen oyuncu topluluğundan sayısız miktarda geri dönüş aldık. Bu sebeple oyunu istediğiniz platforma oynama imkânını size sunmaya karar verdik.” ifadelerini kullanmış.

    Steam’e ücretsiz olarak eklenecek Fallout 76, Bethasda’nın oyunculara yaptığı tek sürpriz değil. Oyunu Steam’de 14-28 Nisan tarihleri arasında oynayan oyunculara Fallout Classic Edition da hediye edilecek. Bu paket içeriğinde ise izometrik bakış açısına sahip ilk üç Fallout oyunu bulunuyor. Bunlar; Fallout 1, Fallout 2 ve Fallout Tactics.

    Benzer yaklaşımı Borderlands 3’e Steam ya da Epic Store’da sahip olan oyuncular için de görmek istiyoruz.



    https://www.polygon.com/2020/4/2/21205775/fallout-76-steam-release-free-for-pc-players Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    oyunu hiç oynamadım ancak internetten alınca nasıl steame geçiriliceci şaşırtıcı
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    Johnny Silverhand 4 gün
    Bethesda’dan şaşırtıcı hareketler. Fallout 76 eğer ki uygun bir fiyattan satılırsa almamak için bir sebep olmaz muhtemelen.
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün
    Güzel haber, güzel koleksiyon. 1inci ve 2nci oyun benim için çok şey ifade ediyor. Wasteland Omlet yemeye giderdik vakti zamanında. Hey gidi...
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