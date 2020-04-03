Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz

Piyasaya sürüldüğü günden itibaren sorunlarla boğuşan Fallout 76 sonunda Steam platformuna geliyor. 14 Nisan’da Steam’e eklenecek oyun, Wastelanders adı verilen güncellemeyle birlikte platformdaki yerini alacak.

Eğer siz de oyuna sahipseniz tek yapmanız gereken 12 Nisan’a kadar Bethesda.net hesabınızı Steam’e bağlamak olacak. Bunu yaptığınız takdirde Fallout 76 Steam kütüphanenize ücretsiz olarak eklenecek.

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Steam platformuna çıkış hakkında bir açıklama yapan Bethesda, “Bu yılın başlarında, Fallout 76’nın Steam platformunda yer almasıyla ilgili yaptığımız duyuru sonrasında Appalachia’yı hem Steam hem de Bethesda.net üzerinde keşfet isteyen oyuncu topluluğundan sayısız miktarda geri dönüş aldık. Bu sebeple oyunu istediğiniz platforma oynama imkânını size sunmaya karar verdik.” ifadelerini kullanmış.

Steam’e ücretsiz olarak eklenecek Fallout 76, Bethasda’nın oyunculara yaptığı tek sürpriz değil. Oyunu Steam’de 14-28 Nisan tarihleri arasında oynayan oyunculara Fallout Classic Edition da hediye edilecek. Bu paket içeriğinde ise izometrik bakış açısına sahip ilk üç Fallout oyunu bulunuyor. Bunlar; Fallout 1, Fallout 2 ve Fallout Tactics.

Benzer yaklaşımı Borderlands 3’e Steam ya da Epic Store’da sahip olan oyuncular için de görmek istiyoruz.

https://www.polygon.com/2020/4/2/21205775/fallout-76-steam-release-free-for-pc-players

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