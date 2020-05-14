Fallout 76'yı bu hafta ücretsiz deneyin

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Bethesda'nın çokça eleştiri alan son Fallout oyunu Fallout 76, bu hafta boyunca oynaması ücretsiz olacak. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunu 14-18 Mayıs tarihleri boyunca PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz deneyebileceksiniz.

Bethesda Softworks, Fallout 76'yı Ekim 2018'de piyasaya sürmüştü. Oyun inanılmaz bir heyecanla bekleniyordu ancak çıkışında maalesef son yılların en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Aradan geçen yaklaşık bir buçuk yılın ardından ise oyunun biraz toparlandığını söyleyebiliriz. Özellikle de Wastelanders isimli genişleme paketiyle birlikte oyun yavaş yavaş gerçek bir Fallout'a benzemeye başladı. Fallout 76'nın Steam'deki değerlendirmesi de son olarak 'Çoğunlukla Olumsuz'dan 'Çoğunlukla Olumlu'ya kadar tırmandı.

Fallout 76, Türkiye'de 14 Mayıs 19.00'dan 18 Mayıs 19.00'a kadar toplam dört gün boyunca oynaması ücretsiz olacak. Bu sürede oyunu beğenirseniz sonradan satın alıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Steam fiyatı şu anda 129 TL, PS Store'da ise indirimle 134 TL'ye satılıyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-05-13-fallout-76-is-free-to-play-this-weekend-on-xbox-one-ps4-and-pc

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