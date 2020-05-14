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    Fallout 76'yı bu hafta ücretsiz deneyin

    Fallout 76 bu hafta dört gün boyunca ücretsiz oynanabilecek. Bu sürede oyunu deneyip beğenirseniz daha sonra satın alıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    3
    17
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Fallout 76'yı bu hafta ücretsiz deneyin
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    Bethesda'nın çokça eleştiri alan son Fallout oyunu Fallout 76, bu hafta boyunca oynaması ücretsiz olacak. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunu 14-18 Mayıs tarihleri boyunca PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz deneyebileceksiniz. 

    Bethesda Softworks, Fallout 76'yı Ekim 2018'de piyasaya sürmüştü. Oyun inanılmaz bir heyecanla bekleniyordu ancak çıkışında maalesef son yılların en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Aradan geçen yaklaşık bir buçuk yılın ardından ise oyunun biraz toparlandığını söyleyebiliriz. Özellikle de Wastelanders isimli genişleme paketiyle birlikte oyun yavaş yavaş gerçek bir Fallout'a benzemeye başladı. Fallout 76'nın Steam'deki değerlendirmesi de son olarak 'Çoğunlukla Olumsuz'dan 'Çoğunlukla Olumlu'ya kadar tırmandı.

    Fallout 76, Türkiye'de 14 Mayıs 19.00'dan 18 Mayıs 19.00'a kadar toplam dört gün boyunca  oynaması ücretsiz olacak. Bu sürede oyunu beğenirseniz sonradan satın alıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Steam fiyatı şu anda 129 TL, PS Store'da ise indirimle 134 TL'ye satılıyor. 



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-05-13-fallout-76-is-free-to-play-this-weekend-on-xbox-one-ps4-and-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    maniague (Mehmed Şamil ER) 14 sa.
    Neden tamamen bedava değil diyen arkadaşlar biraz sabretsin. Yeteri kadar DLC çıktığında ana oyun f2p olur diye düşünüyorum. Misal milyon dolarlar dökülmüş Destiny 2'ye para vereceğim aklımın ucundan geçmezdi, bedava olduğunda indirip deneyeyim dedim sonra bi baktım DLC'lerini aldırmış bana oyun. :) Bunun yanı sıra içerisinde kozmetik mağaza, boost packs vs olan oyunlar bir zaman sonra mangırı sadece bunlardan vurmaya başlıyor. Fallout 76 da bunlardan biri. f2p olması düşündüğümüzün tersine finansal açıdan bir artı oluyor yapımcı firmaya. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşılırsa o kadar çok mikro satın alım yapacak ya da DLC alacak potansiyel ortaya çıkıyor.
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    DH Misafiri 1 gün
    9.30'da açılacak. Yanlış bilgilendirme yapmışsınız yazıda.
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    herkes 1 ya veriyor bunlar neden 4 günlügüne vermiş.
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    DH Misafiri 2 gün
    canvas çanta vaat edip 5 dolarlık oyun içi para vermeye çalıştıklarını hatırlatırım
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    Epic games bedava veriyor keşke bunlarda bedava verse ne olacak sanki
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 gün
    ölücü tayfası geldi adamlar 4 gün boyunca sadece beslenip oyunu oynayacaklar
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    Johnny Silverhand 2 gün
    Muhtemelen bu da Fallout 4 gibi SSD çalışma zorunluluğu vardır.
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    smartenes 2 gün Johnny Silverhand
    Fo4'ün yükleme ekranı süresinin uzun olma sebebi fps kilidinden dolayı.
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    Tall Man 2 gün
    4 günde biter mi hikaye ?
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    XanthiN (Ozan ) 2 gün Tall Man
    Sağlam oynarsan ana hikaye biter gibi:
    howlongtobeat.com/...
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    XanthiN (Ozan ) 2 gün
    Ücretsiz etkinlik başlamış fakat Steam sayfasında hareket yok. Steam için geçerli olmayabilir.
    edit. hatalı tweet
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 gün XanthiN
    Bu bir ay önce çıkan Wastelanders paketi için atılmış tweet zaten tarih de 14 Nisan yazıyor. Ücretsiz deneme Perşembe TSİ 19.00'da başlayacak.

    Bu arada yalnızca Steam değil PS4 ve Xbox One'da da ücretsiz olacakmış. Düzeltiyorum haberi.
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    TheJudgé 2 gün
    Epic games gibi , bi buyukluk yapip oyunu bedava verse batacak sanki...
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    bullx 2 gün TheJudgé
    onu oyun firması belirler epic games değil hocam, sen oyun yapımcısı olsan daha adam akıllı çıkmamış oyununu beleş sattırır mısın?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3018 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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