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    Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı

    2010 yılında piyasaya çıkan Fallout: New Vegas için geliştirilme aşamasındaki en kapsamlı modlardan biri olan Fallout 4: New Vegas için kısa bir oynanış videosu yayınlandı.
    10 sa.
    983
    3
    3
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı
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    Piyasaya sürülüşünün üzerinden neredeyse 10 yıl geçen ve Fallout evreninin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Fallout: New Vegas için geliştirilen en kapsamlı modların birinden kısa bir oynanış videosu geldi.

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    Fallout 4: New Vegas isimli mod, Obsidian’ın geliştirdiği orijinal oyunu Fallout 4’ün Creation isimli oyun motoruyla yeniden yorumlayacak. Fallout: New Vegas’taki tüm hikâye görevleri ve içeriği kapsayacak mod, yeni oyun motorunun getireceği teknik iyileştirmeler sayesinde yeni oynanış mekanikleri de sunacak.

    Hayran yapımı bir mod olduğu için büyük bütçelerin konuşmadığı projenin ne zaman bitirileceği ise ne yazık ki henüz belli değil. Ancak geliştiricilere, Bethasda tarafından övgü dolu bir mesaj yollandığını ve şirketin bu kapsamda ilgili ekibe destek sunduğunu söyleyebiliriz.

    Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı
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    Aşağıdaki kısa videoda oyunun kahramanının Wasteland’i arşılandığı ve Oliver Swanick isimli karakterle yaptığı konuşmayı izleyebilirsiniz.

    Bedava oyun bolluğu içinde Fallout: New Vegas’a bir şans vermek isterseniz oyunun Steam’de 18 Tl’den satıldığını hatırlatalım.



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-gameplay-teaser-video-released-for-fallout-new-vegas-remake-in-fallout-4-fallout-4-new-vegas/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 8 sa.
    Aynen Mad max hangisi ne zaman çıkmış bak istersen.
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    monacomen 10 sa.
    Bu bildiğin Mad Max oyunu!!

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Babblebabble 10 sa.
    Açıkçası FONV için oyunu FO4'den bile daha iyi hale getiren modlar varken çok da gerekli değil bence. Motorun FO4 için makyajlanan halinin daha kötü olduğu aşikar zaten, anlatmamıza gerek yok. FONV modlarla görsel olarak FO4'ün vanilla haliyle aynı oluyor resmen, hatta belki biraz daha iyi.
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