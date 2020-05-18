Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı

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Piyasaya sürülüşünün üzerinden neredeyse 10 yıl geçen ve Fallout evreninin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Fallout: New Vegas için geliştirilen en kapsamlı modların birinden kısa bir oynanış videosu geldi.

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Fallout 4: New Vegas isimli mod, Obsidian’ın geliştirdiği orijinal oyunu Fallout 4’ün Creation isimli oyun motoruyla yeniden yorumlayacak. Fallout: New Vegas’taki tüm hikâye görevleri ve içeriği kapsayacak mod, yeni oyun motorunun getireceği teknik iyileştirmeler sayesinde yeni oynanış mekanikleri de sunacak.

Hayran yapımı bir mod olduğu için büyük bütçelerin konuşmadığı projenin ne zaman bitirileceği ise ne yazık ki henüz belli değil. Ancak geliştiricilere, Bethasda tarafından övgü dolu bir mesaj yollandığını ve şirketin bu kapsamda ilgili ekibe destek sunduğunu söyleyebiliriz.

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Aşağıdaki kısa videoda oyunun kahramanının Wasteland’i arşılandığı ve Oliver Swanick isimli karakterle yaptığı konuşmayı izleyebilirsiniz.

Bedava oyun bolluğu içinde Fallout: New Vegas’a bir şans vermek isterseniz oyunun Steam’de 18 Tl’den satıldığını hatırlatalım.

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-gameplay-teaser-video-released-for-fallout-new-vegas-remake-in-fallout-4-fallout-4-new-vegas/

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