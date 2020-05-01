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    Fancade ile kendi seviyelerinizi tasarlayabileceksiniz

    Martin Magni imzalı Fancade oyununda bulunan yüzlerce mini oyun size uzun eğlence süreleri sunacak. Ayrıca bu oyunlara kendi seviyelerinizi ekleyebileceksiniz.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fancade ile kendi seviyelerinizi tasarlayabileceksiniz
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    Mekorama ile mobil dünyada üne kavuşan Martin Magni bu kez oyun geliştirme konusunda kullanıcıların ilk adımlarını atabileceği yeni bir oyun ile karşımızda. Fancade indirmeye sunuldu.

    Fancade neler sunuyor?

    Bir süredir erken erişimde olan Fancade aslında bir mini oyun koleksiyonu şeklinde tasarlanmış. 50’den fazla platform, aksiyon, yarış ve bulmaca oyununda toplam 1000 seviye kullanıcıları bekliyor.

    Oyunun ana bölümü hikaye tabanlı ilerleyen ve Mekorama oyununun piksel tabanlı versiyonu gibi görünen oldukça uzun bir bölüm. İkinci bölüm ise pek çok mini oyunu barındıran katalog. Burada en çok oynanan veya beğenilen gibi listeler bulabiliyorsunuz.

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    Oyunun dikkat çeken tarafı ise kullanıcılara kendi seviyelerini oluşturma imkanı vermesi. Kullanımı kolay ve sürükle-bırak şeklinde tasarlanmış olan seviye editörü ile kullanıcılar oyunlara kendi seviyelerini ekleyebilecek.

    Oyun geliştirme konusunda ilk adım desteğini sağlamayı amaçlayan seviye editörü sayesinde mini oyunların seviyeleri de artacak. Geliştirici ayrıca oyuna sürekli yeni içerikler eklemeyi de ihmal etmiyor. Belirli özellikler için aylık 1$ premium abonesi olmak gerekiyor.

    Fancade Fancade Fancade Fancade Martin Magni AB Oyunlar Ücretsiz 24.6 MB

    Fancade Fancade Fancade Fancade Martin Magni Arcade Ücretsiz 16M



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    1$lık abonelik olmazsa olmaz zaten
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