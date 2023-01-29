Fantastik Dörtlü filminin düşmanı belli olmuş olabilir: Galactus geri mi dönüyor?

Tam Boyutta Gör Yıllar önce Fantastik Dörtlü ve X-Men karakterlerini Fox’a satan Marvel, Sinematik Evren’inde yıllarca bu karakterleri kullanamamıştı ancak geçtiğimiz yıllarda Marvel’ın sahibi Disney, Fox firmasını satın alarak mutant karakterleri ve Fantastik Dörtlü’yü tekrar Marvel’ın eline verdi. Böylece Sinematik Evrenin’de yeni planlamalar yapan Marvel, çok yakında Fantastik Dörtlü’yü geri getirecek. Peki bu filmde ana düşman kim olacak?

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Galactus filmin ana düşmanı olabilir

Güvenilir sızıntı kaynağı olarak bilinen Twitter kullanıcısı MyTimeToShineH, 14 Şubat 2025’te çıkacak Fantastik Dörtlü filminin ana düşmanının Galactus olacağını açıkladı. Ayrıca karakteri canlandıracak oyuncunun bile seçildiği belirtiliyor.

Çizgi romanlarda karakterin evrene olan önemi ve Fantastik Dörtlü ile olan ilişkisi düşünüldüğünde Galactus’un Fantastik Dörtlü filminde yer alması mantıklı bir hamle gibi gözüküyor. Ayrıca iddialara göre Marvel, F4 filmi öncesi Disney+ platformunda Silver Surfer karakterine özel bir yapım yayınlayacak. Bildiğiniz gibi Silver Surfer(Gümüş Sörfçü) uzun süre Galactus'un elçiliğini üstleniyor bu nedenle bahsi geçen yapım mutlaka Galactus’tan da bahsedecektir. Ancak Galactus'un muhteşem gücü düşünüldüğünde Fantastik Dörtlü tarafından yenilmesi mümkün olmayacaktır. Marvel muhtemelen Galactus’u Fatih Kang’dan sonraki ana Avengers düşmanı olarak kullanacak. Umarız Marvel, Gümüş Sörfçü’nün Yükselişi filminde olduğu gibi Galactus’u farklı bir forma sokmaya çalışmaz.

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Fantastik Dörtlü filminin ana düşmanı belli olmuş olabilir