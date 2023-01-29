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    Fantastik Dörtlü filminin düşmanı belli olmuş olabilir: Galactus geri mi dönüyor?

    Uzun süre Fantastik Dörtlü karakterlerini kullanamayan Marvel, yakında bu takımı Marvel Sinematik Evrene getirecek. 2025’te çıkacak filmin ana düşmanı ortaya çıktı.
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    Fantastik Dörtlü filminin ana düşmanı belli olmuş olabilir Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce Fantastik Dörtlü ve X-Men karakterlerini Fox’a satan Marvel, Sinematik Evren’inde yıllarca bu karakterleri kullanamamıştı ancak geçtiğimiz yıllarda Marvel’ın sahibi Disney, Fox firmasını satın alarak mutant karakterleri ve Fantastik Dörtlü’yü tekrar Marvel’ın eline verdi. Böylece Sinematik Evrenin’de yeni planlamalar yapan Marvel, çok yakında Fantastik Dörtlü’yü geri getirecek. Peki bu filmde ana düşman kim olacak?

    Galactus filmin ana düşmanı olabilir

    Güvenilir sızıntı kaynağı olarak bilinen Twitter kullanıcısı MyTimeToShineH, 14 Şubat 2025’te çıkacak Fantastik Dörtlü filminin ana düşmanının Galactus olacağını açıkladı. Ayrıca karakteri canlandıracak oyuncunun bile seçildiği belirtiliyor.

    Fantastik Dörtlü filminin ana düşmanı belli olmuş olabilir
    Çizgi romanlarda karakterin evrene olan önemi ve Fantastik Dörtlü ile olan ilişkisi düşünüldüğünde Galactus’un Fantastik Dörtlü filminde yer alması mantıklı bir hamle gibi gözüküyor. Ayrıca iddialara göre Marvel, F4 filmi öncesi Disney+ platformunda Silver Surfer karakterine özel bir yapım yayınlayacak. Bildiğiniz gibi Silver Surfer(Gümüş Sörfçü) uzun süre Galactus'un elçiliğini üstleniyor bu nedenle bahsi geçen yapım mutlaka Galactus’tan da bahsedecektir. Ancak Galactus'un muhteşem gücü düşünüldüğünde Fantastik Dörtlü tarafından yenilmesi mümkün olmayacaktır. Marvel muhtemelen Galactus’u Fatih Kang’dan sonraki ana Avengers düşmanı olarak kullanacak. Umarız Marvel, Gümüş Sörfçü’nün Yükselişi filminde olduğu gibi Galactus’u farklı bir forma sokmaya çalışmaz.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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