Fantastik Dörtlü filminin düşmanı belli olmuş olabilir: Galactus geri mi dönüyor?

Galactus filmin ana düşmanı olabilir
Güvenilir sızıntı kaynağı olarak bilinen Twitter kullanıcısı MyTimeToShineH, 14 Şubat 2025’te çıkacak Fantastik Dörtlü filminin ana düşmanının Galactus olacağını açıkladı. Ayrıca karakteri canlandıracak oyuncunun bile seçildiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?