Amazon'dan yeni bir Tomb Raider dizisi geliyor

Tomb Raider’ın yeni bir dizi uyarlaması yolda
The Hollywood Reporter haberinde göre Amazon, Prime Video için Fleabag’in yazarı Phoebe Waller-Bridge’in senaryo ve yapımcılığını üstlendiği bir Tomb Raider uyarlaması üzerinde çalışıyor. Başrolde ise kimin oynayacağı belli değil ancak muhtemel olarak serinin önceki filmlerinde karşımıza çıkan Angelina Jolie veya Alicia Vikander'dan daha farklı bir isim ile karşılaşacağız.
Ayrıca henüz geliştirme aşamasında olan diziye bir video oyunun da eşlik edeceği söyleniyor. Zira Crystal Dynamics ile Amazon Games’in yeni bir Tomb Raider oyunu üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Bu bağlamda yeni oyun, dizi ile yakın tarihlerde oyuncular ile buluşabilir. Yakın zamanlı açıklamalarında Amazon, Unreal Engine 5 motoru ile geliştirilen yapımın özüne sadık kalacağını ve tek oyunculu bir deneyim sunacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?