Amazon'dan yeni bir Tomb Raider dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde Sony başta olmak üzere birçok şirket, popüler oyun serilerini beyaz perdeye taşıyor. Bunun en son örneği ise The Last Of Us oldu. Sevilen yapım, dizi uyarlaması ile eleştirmenlerden olumlu notlar aldı. Şimdi de Amazon'un oyun tarihinin başarılı yapımlarından Tomb Raider'ın dizi uyarlaması için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Tomb Raider’ın yeni bir dizi uyarlaması yolda

The Hollywood Reporter haberinde göre Amazon, Prime Video için Fleabag’in yazarı Phoebe Waller-Bridge’in senaryo ve yapımcılığını üstlendiği bir Tomb Raider uyarlaması üzerinde çalışıyor. Başrolde ise kimin oynayacağı belli değil ancak muhtemel olarak serinin önceki filmlerinde karşımıza çıkan Angelina Jolie veya Alicia Vikander'dan daha farklı bir isim ile karşılaşacağız.

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Ayrıca henüz geliştirme aşamasında olan diziye bir video oyunun da eşlik edeceği söyleniyor. Zira Crystal Dynamics ile Amazon Games’in yeni bir Tomb Raider oyunu üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Bu bağlamda yeni oyun, dizi ile yakın tarihlerde oyuncular ile buluşabilir. Yakın zamanlı açıklamalarında Amazon, Unreal Engine 5 motoru ile geliştirilen yapımın özüne sadık kalacağını ve tek oyunculu bir deneyim sunacağını söylemişti.

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