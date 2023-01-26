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    FPS türünün klasiklerinden GoldenEye 007, 27 Ocak’ta Xbox ve Switch platformlarına geliyor

    FPS türünün ve N64 platformunun en başarılı yapımlarından olan GoldenEye 007, 27 Ocak’ta Xbox Series, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için çıkış yapacak.
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    GoldenEye 007'nin Xbox ve Switch versiyonu çok yakında çıkacak Tam Boyutta Gör
    N64 konsolunun en başarılı yapımlarından olan GoldenEye 007, FPS oyunları klasikleri arasına girmeyi başardı. Çıkışından 26 yıl sonra bile hala dikkat çeken oyun, çok yakında Nintendo Switch ve Xbox platformları için çıkış yapacak.

    GoldenEye 007 Nintendo Switch’te neler sunacak?

    27 Ocak tarihinde GoldenEye 007, Nintendo’nun çevrimiçi servisine eklenecek. GoldenEye, Switch Online versiyonunda geniş açılı ekran formatını ve çevrimiçi çoklu oyuncu seçeneğini destekleyecek, böylece oyun daha modern bir çevrimiçi deneyim sunacak. Umarız Rare, orijinal oyunun rahatsız edici kontrollerini ciddi anlamda yenilemiştir.

    GoldenEye 007 Xbox’ta neler sunacak?

    GoldenEye’ın Xbox versiyonu da 27 Ocak’ta çıkış yapacak ancak bu oyun, Nintendo Switch versiyonundan oldukça farklı olacak. ‘’Recreated’’ versiyon olarak tanımlanan yapım; çift analog kol seçeneği, 4K çözünürlük desteği ve daha düzenli bir yenileme hızı sunacak. Switch versiyonunun aksine oyun, çevrimiçi çoklu oyucu modlarını desteklemeyecek. Rare Replay koleksiyonuna sahip oyunculara için ücretsiz yayınlanacak olan oyun Xbox Game Pass sistemine de eklenecek.

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    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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