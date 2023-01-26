FPS türünün klasiklerinden GoldenEye 007, 27 Ocak’ta Xbox ve Switch platformlarına geliyor

Tam Boyutta Gör N64 konsolunun en başarılı yapımlarından olan GoldenEye 007, FPS oyunları klasikleri arasına girmeyi başardı. Çıkışından 26 yıl sonra bile hala dikkat çeken oyun, çok yakında Nintendo Switch ve Xbox platformları için çıkış yapacak.

The Day Before ilginç bir sebepten dolayı ertelendi 21 sa. önce eklendi

GoldenEye 007 Nintendo Switch’te neler sunacak?

27 Ocak tarihinde GoldenEye 007, Nintendo’nun çevrimiçi servisine eklenecek. GoldenEye, Switch Online versiyonunda geniş açılı ekran formatını ve çevrimiçi çoklu oyuncu seçeneğini destekleyecek, böylece oyun daha modern bir çevrimiçi deneyim sunacak. Umarız Rare, orijinal oyunun rahatsız edici kontrollerini ciddi anlamda yenilemiştir.

GoldenEye 007 Xbox’ta neler sunacak?

GoldenEye’ın Xbox versiyonu da 27 Ocak’ta çıkış yapacak ancak bu oyun, Nintendo Switch versiyonundan oldukça farklı olacak. ‘’Recreated’’ versiyon olarak tanımlanan yapım; çift analog kol seçeneği, 4K çözünürlük desteği ve daha düzenli bir yenileme hızı sunacak. Switch versiyonunun aksine oyun, çevrimiçi çoklu oyucu modlarını desteklemeyecek. Rare Replay koleksiyonuna sahip oyunculara için ücretsiz yayınlanacak olan oyun Xbox Game Pass sistemine de eklenecek.

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GoldenEye 007'nin Xbox ve Switch versiyonu çok yakında çıkacak