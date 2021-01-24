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Türkiye, Karadeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 18 Ocak’ta Türkali-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni sondaj bölgesine ulaştı. Sondaj yapılacak yeni kuyunun ismi Türkali-2 olarak adlandırılıyor.

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Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları, doğal gaz keşfedilen Tuna-1 kuyusuna yakın sayılabilecek bir konumda.

Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusunda rezerv arama çalışmalarının yanı sıra üretim potansiyeli ve gaz potansiyeli hakkında bilgi topladı. Fatih’in topladığı bilgiler ışığında kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini Kanuni sondaj gemisi yürütüyor. İki gemi etkin bir şekilde kullanılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.” dedi.

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