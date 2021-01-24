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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fatih sondaj gemisi yeni sondaj bölgesine ulaştı

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni sondaj bölgesine ulaştığını açıkladı. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusunda doğal gaz arayacak.
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    Alternatif Enerji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Fatih sondaj gemisi yeni sondaj bölgesine ulaştı
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    Türkiye, Karadeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 18 Ocak’ta Türkali-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni sondaj bölgesine ulaştı. Sondaj yapılacak yeni kuyunun ismi Türkali-2 olarak adlandırılıyor.

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    Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları, doğal gaz keşfedilen Tuna-1 kuyusuna yakın sayılabilecek bir konumda.

    Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusunda rezerv arama çalışmalarının yanı sıra üretim potansiyeli ve gaz potansiyeli hakkında bilgi topladı. Fatih’in topladığı bilgiler ışığında kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini Kanuni sondaj gemisi yürütüyor. İki gemi etkin bir şekilde kullanılıyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.” dedi.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Naganzo (Yusuf GENÇ) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    merhametlitürkün yoklugunu aratmıyon :))))
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    cool story bro
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    sissil (Orhan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık boşu boşuna dolanıp duruyor bu gemiler. Maksat milletin gazını almak. Oradan sondajı vur burada milletin gazını al.

    Aldıkları gaz yanlız para etmiyor.

    Ne güzelde kanıyorsunuz garipler. Yazık acıyorum halinize. Birde üşenmeden konu açıyorsunuz. Senelerdir gaz çıkacak uçak uçacak araba gidecek hey gidim hey.



    Akp nin hikayesi bitmez sizde bu saflık bitmedikçe.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    DISTURBED 1 sa. ( Mesaj Silindi ) sissil
    Bu kadar kin bünyeye zararlı, kanser verem felan olursunuz dikkat edin.
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    Mütercim Bey (F. Öz) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) sissil
    Acınacak birisi varsa maalesef o kişi sizsiniz. Bu kinle yaşayabilmek zor olmalı.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haydi hayırlı olsun kazasız belasız batmadan bol bol gaz bulmak dileğiyle.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    hayırlısı olsun
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    Alqu 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kap gel yiğidim Fatih'im.
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