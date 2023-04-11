FBI'dan uyarı: Telefonu her yerde şarj etmeyin!

Bildiğiniz üzere iPhone’larda telefonun kilidinin açılmasının üzerinden bir saatten fazla süre geçtiğinde portun veri aktarımı amacıyla kullanılmasını önleyen USB güvenlik özelliği bulunuyor. Ancak telefon şarja bağlı ve aktif olarak kullanıldığında bu güvenlik önlemi bir işe yaramıyor.
Halkın kullanabildiği USB portu, bilgisayara, tablete veya akıllı telefona kötü amaçlı yazılım aktarmak için kullanılabilir. Bu, hackerların cihazdaki hassas verilere erişebileceği, kullanıcı adları ve parolaları ele geçirmekten para çalmaya birçok zarar verebileceği anlamına geliyor. Güvende kalmanın tek yolu, kamusal alanlarda şarj için kendi USB kablonuzu kullanmanız.
FBI, ayrıca halka açık WiFi noktalarında hassas işlemlerin gerçekleştirilmemesi, şüpheli belgelerin açılmaması, tüm hesaplar için aynı parolanın kullanılmaması, sms ve e-postalarda istenmeyen linklere tıklanılmaması yönünde de herkesçe bilinen uyarılarda bulunuyor.
Kaynakça https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/safety-resources/scams-and-safety/on-the-internet https://www.cnbc.com/2023/04/10/fbi-says-you-shouldnt-use-public-phone-charging-stations.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı