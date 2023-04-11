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    FBI'dan uyarı: Telefonu her yerde şarj etmeyin!

    FBI, akıllı telefon kullanıcılarını herkesin kullanımına açık USB portlarından uzak durmaları hususunda uyardı. Peki, kullanıcıları bekleyen tehlikeler neler?   
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    fbi telefon şarj uyarı Tam Boyutta Gör
    FBI, kullanıcıları kötü amaçlı yazılım riskleri nedeniyle oteller, havaalanları ve alışveriş merkezlerinde herkese açık şarj noktalarından uzak durmaları konusunda uyardı. FBI’a göre halka açık USB portları, cihazlara kötü amaçlı yazılım ve takip yazılımı yerleştirmek için kullanılıyor. Kullanıcıların kendi şarj cihazlarını ve USB kablolarını getirmeleri, herkese açık USB bağlantı noktaları yerine elektrik prizini kullanmaları yönünde öneride bulundu.

    Bildiğiniz üzere iPhone’larda telefonun kilidinin açılmasının üzerinden bir saatten fazla süre geçtiğinde portun veri aktarımı amacıyla kullanılmasını önleyen USB güvenlik özelliği bulunuyor. Ancak telefon şarja bağlı ve aktif olarak kullanıldığında bu güvenlik önlemi bir işe yaramıyor.

    Halkın kullanabildiği USB portu, bilgisayara, tablete veya akıllı telefona kötü amaçlı yazılım aktarmak için kullanılabilir. Bu, hackerların cihazdaki hassas verilere erişebileceği, kullanıcı adları ve parolaları ele geçirmekten para çalmaya birçok zarar verebileceği anlamına geliyor. Güvende kalmanın tek yolu, kamusal alanlarda şarj için kendi USB kablonuzu kullanmanız.

    FBI, ayrıca halka açık WiFi noktalarında hassas işlemlerin gerçekleştirilmemesi, şüpheli belgelerin açılmaması, tüm hesaplar için aynı parolanın kullanılmaması, sms ve e-postalarda istenmeyen linklere tıklanılmaması yönünde de herkesçe bilinen uyarılarda bulunuyor.

    Kaynakça https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/safety-resources/scams-and-safety/on-the-internet https://www.cnbc.com/2023/04/10/fbi-says-you-shouldnt-use-public-phone-charging-stations.html
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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