Tam Boyutta Gör Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) komisyon üyesi olan Brendan Carr’a göre, ABD hükümeti ulusal güvenliği tehdit eden TikTok yasaklanmalı. Bununla birlikte, TikTok pes etmiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) ile bir anlaşma yapmaya çalışıyor.

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"TikTok, ulusal güvenliği tehdit ediyor"

Federal İletişim Komisyonu (FCC) komisyon üyesi olarak görev yapan avukat Brendan Carr’a göre TikTok "sadece başka bir video uygulaması" değil, Pekin'in komünist diktatörlüğüyle doğrudan bağlantılı "çok miktarda kişisel ve hassas veri toplayan sofistike bir gözetim aracı".

Tam Boyutta Gör Birkaç ay önce Carr, Google ve Apple'dan TikTok'u ilgili uygulama mağazalarından kaldırmalarını istemişti. TikTok'un ana şirketi ByteDance, şu anda Çin hükümet yetkililerinin ABD vatandaşlarıyla ilgili TikTok verilerine erişimiyle ilgili endişeleri hafifletecek bir teklif için CFIUS ile görüşüyor. TikTok, ABD verilerini Oracle tarafından işletilen sunuculara da taşımıştı.

Öte yandan TikTok, Washington ile tatmin edici bir anlaşmanın gerçekleşeceği konusunda kendinden emin. Şirket, "Komisyon üyesi Carr'ın ABD hükümeti ve TikTok arasında yapılan gizli görüşmelerde hiçbir rolü veya doğrudan bilgisi yok" dedi ve "bu müzakerelerin ne anlama geldiğini tartışacak bir konumda da değil." açıklamasında bulundu.

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FCC yetkilisi: Ulusal güvenliği tehdit eden TikTok yasaklanmalı