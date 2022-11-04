FCC yetkilisi: Ulusal güvenliği tehdit eden TikTok yasaklanmalı

Federal İletişim Komisyonu (FCC) komisyon üyesi olarak görev yapan avukat Brendan Carr’a göre TikTok "sadece başka bir video uygulaması" değil, Pekin'in komünist diktatörlüğüyle doğrudan bağlantılı "çok miktarda kişisel ve hassas veri toplayan sofistike bir gözetim aracı".
Öte yandan TikTok, Washington ile tatmin edici bir anlaşmanın gerçekleşeceği konusunda kendinden emin. Şirket, "Komisyon üyesi Carr'ın ABD hükümeti ve TikTok arasında yapılan gizli görüşmelerde hiçbir rolü veya doğrudan bilgisi yok" dedi ve "bu müzakerelerin ne anlama geldiğini tartışacak bir konumda da değil." açıklamasında bulundu.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence