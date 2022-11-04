Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FCC yetkilisi: Ulusal güvenliği tehdit eden TikTok yasaklanmalı

    Çin'in ABD vatandaşları üzerindeki gözetimi konusunda endişeyi dile getiren FCC komiseri Brendan Carr, popüler TikTok uygulamasına karşı ulusal bir yasak talep ediyor.
    1
    FCC yetkilisi: Ulusal güvenliği tehdit eden TikTok yasaklanmalı Tam Boyutta Gör
    Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) komisyon üyesi olan Brendan Carr’a göre, ABD hükümeti ulusal güvenliği tehdit eden TikTok yasaklanmalı. Bununla birlikte, TikTok pes etmiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) ile bir anlaşma yapmaya çalışıyor.

    "TikTok, ulusal güvenliği tehdit ediyor"

    Federal İletişim Komisyonu (FCC) komisyon üyesi olarak görev yapan avukat Brendan Carr’a göre TikTok "sadece başka bir video uygulaması" değil, Pekin'in komünist diktatörlüğüyle doğrudan bağlantılı "çok miktarda kişisel ve hassas veri toplayan sofistike bir gözetim aracı".

    FCC yetkilisi: Ulusal güvenliği tehdit eden TikTok yasaklanmalı Tam Boyutta Gör
    Birkaç ay önce Carr, Google ve Apple'dan TikTok'u ilgili uygulama mağazalarından kaldırmalarını istemişti. TikTok'un ana şirketi ByteDance, şu anda Çin hükümet yetkililerinin ABD vatandaşlarıyla ilgili TikTok verilerine erişimiyle ilgili endişeleri hafifletecek bir teklif için CFIUS ile görüşüyor. TikTok, ABD verilerini Oracle tarafından işletilen sunuculara da taşımıştı.

    Öte yandan TikTok, Washington ile tatmin edici bir anlaşmanın gerçekleşeceği konusunda kendinden emin. Şirket, "Komisyon üyesi Carr'ın ABD hükümeti ve TikTok arasında yapılan gizli görüşmelerde hiçbir rolü veya doğrudan bilgisi yok" dedi ve "bu müzakerelerin ne anlama geldiğini tartışacak bir konumda da değil." açıklamasında bulundu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 10 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız