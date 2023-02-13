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    Xiaomi vites yükseltiyor: İlk beş otomobil üreticisinden biri olacak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ana odağını otomobil sektörüne kaydırmış durumda. Bugün Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin gelecek planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
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    Xiaomi duyurdu: İlk beş otomobil üreticisinden biri olacak! Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Xiaomi, 10 milyar doları aşan bir yatırımla elektrikli otomobil pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda operasyonlarına Xiaomi Automobile Technology markası adı altında hız veren Çinli dev, gelecek planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

    Xiaomi, ilk beş otomobil üreticisinden biri olacak

    Kısa süre gerçekleştirilen bir röportajda Xiaomi CEO'su Lei Jun, önümüzdeki 15-20 yıl içinde dünyada ilk beş üreticiden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Otomobil pazarında yaşanan rekabeti düşünürsek, şirketin yeni hedefi oldukça iyimser görünüyor. Ancak elektrikli araçlara geçiş süreci ve eski otomobil üreticilerinde yaşanan gerileme, Xiaomi gibi yeni oyunculara fırsat tanıyabilir.

    Açıklamalarına ek olarak Lei Jun, Xiaomi'nin Çin'deki rekabetin yaklaşık 6-7 yıl gerisinde olduğunu doğruladı. Bu bağlamda 2022 yılında 2.300'den fazla Ar-Ge personeli ile 3 milyar yuan'dan (439 milyon dolar) fazla yatırım alan Xiaomi, ilk aracını 2024 yılında yola çıkarmayı planlıyor. 

    Nitekim geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntüler de yeni aracın kış şartlarında test edildiğini bizlere gösterdi. Bu nedenle çalışmaların büyük oranda hız kazandığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca yetkili isim, elektrikli araç pazarında en önemli detaylardan birinin yazılım olduğunu düşünüyor. Bu konuda Xiaomi'nin uzmanlığına vurgu yapan Jun, hedeflerine ulaşmak için gereken her şeye sahip olduklarını belirtti. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 19 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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