Fiat ve Giorgio Armani iş birliği: 125. yıla özel 500e modeli geliyor

Fiat, 125. yıl dönümünü Giorgio Armani 500e modeliyle kutluyor
2020'de özel üretim 500e modeli için iş birliği yapan iki İtalyan marka Fiat ve Giorgio Armani, güçlerini 500e Giorgio Armani özel serisini oluşturmak için birleştirdi. İtalyan tasarımını, stilini, işçiliğini ve dünya çapındaki başarısını temsil eden iki ikon marka bir klasik oluşturmak için bir araya geldi.
Yeni model için koyu yeşil ve seramik grej renk seçenekleri olacak. Koyu yeşil, Giorgio Armani'nin tarzını canlı bir şekilde yansıtırken, seramik grej ise gri ve bejin eşsiz bir şekilde harmanlanmasıyla oluşuyor. Dış tasarımda sade ve temel bir yaklaşım benimsenirken jantlarda GA logosunun makro ölçekte temsil edilmesi otomobilin belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
İç mekanda ise klasik zanaatkarlığı yansıtan şerit dikişler ve üç boyutlu desenler dikkati çekiyor. Gösterge panelinde, kapı içlerinde ve arka camda Armani'nin imzası bulunuyor. Otomobilde Full LED Infinity Design farlar ve cam tavan kullanılıyor.
500e Giorgio Armani'de, birinci sınıf JBL müzik sistemi, 7' TFT Ekran, 10,25' dokunmatik ekranlı NAV, DAB Radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto özellikleri sunuluyor. 320 kilometreye kadar menzile sahip olan model 87 kilowatt ve 118 beygir gücünde elektrikli motora sahip. Sınırlı sayıda üretilecek olan 500e Giorgio Armani 2025'te satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.