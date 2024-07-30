Fiat ve Giorgio Armani iş birliği: 125. yıla özel 500e modeli geliyor

Tam Boyutta Gör Fiat, dünyaca ünlü moda evi Giorgio Armani ile iş birliğini yeniden canlandırarak İtalyan otomobil üreticisinin 125. yıl dönümünü kutlayan 500e'nin özel bir versiyonunu üretecek.

Fiat, 125. yıl dönümünü Giorgio Armani 500e modeliyle kutluyor

2020'de özel üretim 500e modeli için iş birliği yapan iki İtalyan marka Fiat ve Giorgio Armani, güçlerini 500e Giorgio Armani özel serisini oluşturmak için birleştirdi. İtalyan tasarımını, stilini, işçiliğini ve dünya çapındaki başarısını temsil eden iki ikon marka bir klasik oluşturmak için bir araya geldi.

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Yeni model için koyu yeşil ve seramik grej renk seçenekleri olacak. Koyu yeşil, Giorgio Armani'nin tarzını canlı bir şekilde yansıtırken, seramik grej ise gri ve bejin eşsiz bir şekilde harmanlanmasıyla oluşuyor. Dış tasarımda sade ve temel bir yaklaşım benimsenirken jantlarda GA logosunun makro ölçekte temsil edilmesi otomobilin belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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İç mekanda ise klasik zanaatkarlığı yansıtan şerit dikişler ve üç boyutlu desenler dikkati çekiyor. Gösterge panelinde, kapı içlerinde ve arka camda Armani'nin imzası bulunuyor. Otomobilde Full LED Infinity Design farlar ve cam tavan kullanılıyor.

500e Giorgio Armani'de, birinci sınıf JBL müzik sistemi, 7' TFT Ekran, 10,25' dokunmatik ekranlı NAV, DAB Radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto özellikleri sunuluyor. 320 kilometreye kadar menzile sahip olan model 87 kilowatt ve 118 beygir gücünde elektrikli motora sahip. Sınırlı sayıda üretilecek olan 500e Giorgio Armani 2025'te satışa sunulacak.

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Fiat ve Giorgio Armani iş birliği: 125. yıla özel model geliyor