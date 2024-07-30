Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fiat ve Giorgio Armani iş birliği: 125. yıla özel 500e modeli geliyor

    Fiat ve Giorgio Armani, FIAT 500e Giorgio Armani adlı özel otomobil serisi için iş birliği yaptıklarını açıkladı. Otomobilin 2025 yılında satışa çıkması bekleniyor.
    Fiat ve Giorgio Armani iş birliği: 125. yıla özel model geliyor Tam Boyutta Gör
    Fiat, dünyaca ünlü moda evi Giorgio Armani ile iş birliğini yeniden canlandırarak İtalyan otomobil üreticisinin 125. yıl dönümünü kutlayan 500e'nin özel bir versiyonunu üretecek.

    Fiat, 125. yıl dönümünü Giorgio Armani 500e modeliyle kutluyor

    2020'de özel üretim 500e modeli için iş birliği yapan iki İtalyan marka Fiat ve Giorgio Armani, güçlerini 500e Giorgio Armani özel serisini oluşturmak için birleştirdi. İtalyan tasarımını, stilini, işçiliğini ve dünya çapındaki başarısını temsil eden iki ikon marka bir klasik oluşturmak için bir araya geldi.

    Yeni model için koyu yeşil ve seramik grej renk seçenekleri olacak. Koyu yeşil, Giorgio Armani'nin tarzını canlı bir şekilde yansıtırken, seramik grej ise gri ve bejin eşsiz bir şekilde harmanlanmasıyla oluşuyor. Dış tasarımda sade ve temel bir yaklaşım benimsenirken jantlarda GA logosunun makro ölçekte temsil edilmesi otomobilin belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Fiat ve Giorgio Armani iş birliği: 125. yıla özel model geliyor Tam Boyutta Gör

    İç mekanda ise klasik zanaatkarlığı yansıtan şerit dikişler ve üç boyutlu desenler dikkati çekiyor. Gösterge panelinde, kapı içlerinde ve arka camda Armani'nin imzası bulunuyor. Otomobilde Full LED Infinity Design farlar ve cam tavan kullanılıyor.

    500e Giorgio Armani'de, birinci sınıf JBL müzik sistemi, 7' TFT Ekran, 10,25' dokunmatik ekranlı NAV, DAB Radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto özellikleri sunuluyor. 320 kilometreye kadar menzile sahip olan model 87 kilowatt ve 118 beygir gücünde elektrikli motora sahip. Sınırlı sayıda üretilecek olan 500e Giorgio Armani 2025'te satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nietzsche okuma sırası sınav senesi sevgili trafik cezası sistemde gözükmüyor gazoz ve aspirin ishali keser mi güvercin sineği insana zarar verir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Poco M3
    Poco M3
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız