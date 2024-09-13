Düşen satışlar nedeniyle elektrikli Fiat 500e'nin üretimi duraklatıldı

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Tam Boyutta Gör Avrupa'da düşen elektrikli araç satışları otomobil üreticilerini zorlamaya devam ediyor. Son olarak, Fiat'ın elektrikli şehir otomobili 500e'nin üretimi düşük talep nedeniyle duraklatıldı.

Fiat 500e bir ay boyunca üretilmeyecek

Fiat'ın bağlı olduğu Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiroi tesisindeki 500e hattının 13 Eylül'den itibaren dört hafta boyunca çalışmayacağını açıkladı. Bu da, 2007'den bu yana ilk kez Avrupa'da yeni Fiat 500 üretilmeyeceği anlamına geliyor.

Stellantis, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu önlem, özellikle Avrupa'daki üreticiler olmak üzere tüm üreticilerin Avrupa elektrik araç pazarında yaşadığı derin zorluklarla bağlantılı olarak mevcut sipariş eksikliği nedeniyle gerekli" dedi.

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Elektrikli modelden farklı olarak, Fiat Panda tabanlı platform kullanan içten yanmalı motora sahip Polonya yapımı Fiat 500, yeni siber güvenlik yasalarına uymadığı ve Fiat'ın güncellemek için para harcamak istemediği için yaz aylarında üretimden kaldırılmıştı. İçten yanmalı 500, hala Kuzey Afrika'da üretiliyor ancak Avrupa'da satışa sunulmuyor.

Fiat eski Fiat 500'ü güncellemek yerine, elektrikli 500e'yi küçük bir içten yanmalı motor ve elektrik motoru kabul edecek şekilde tersine mühendislik yaparak yeni bir hibrit model yaratmayı seçti. Ancak 500 Ibrida isimli bu araç, 2025'in sonuna kadar hazır olmayacak.

Fiat, elektrikli araçlara yönelik beklenenden daha düşük talep karşısında stratejisini değiştirmek zorunda kalan tek otomobil üreticisi değil. Toyota, Volvo, GM, Ford ve Mercedes gibi üreticiler, tamamen elektrikliye geçiş planlarını ertelediler ve hibrit modellere ağırlık vermeye başlayacaklarını açıkladılar.

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Düşen satışlar nedeniyle Fiat 500e'nin üretimi duraklatıldı