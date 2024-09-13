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    Düşen satışlar nedeniyle elektrikli Fiat 500e'nin üretimi duraklatıldı

    Avrupa'da düşen elektrikli araç satışları otomobil üreticilerini zorlamaya devam ediyor. Son olarak, Fiat'ın elektrikli şehir otomobili 500e'nin üretimi düşük talep nedeniyle bir ay durduruldu.
    Düşen satışlar nedeniyle Fiat 500e'nin üretimi duraklatıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da düşen elektrikli araç satışları otomobil üreticilerini zorlamaya devam ediyor. Son olarak, Fiat'ın elektrikli şehir otomobili 500e'nin üretimi düşük talep nedeniyle duraklatıldı.

    Fiat 500e bir ay boyunca üretilmeyecek

    Fiat'ın bağlı olduğu Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiroi tesisindeki 500e hattının 13 Eylül'den itibaren dört hafta boyunca çalışmayacağını açıkladı. Bu da, 2007'den bu yana ilk kez Avrupa'da yeni Fiat 500 üretilmeyeceği anlamına geliyor.

    Stellantis, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu önlem, özellikle Avrupa'daki üreticiler olmak üzere tüm üreticilerin Avrupa elektrik araç pazarında yaşadığı derin zorluklarla bağlantılı olarak mevcut sipariş eksikliği nedeniyle gerekli" dedi.

    Elektrikli modelden farklı olarak, Fiat Panda tabanlı platform kullanan içten yanmalı motora sahip Polonya yapımı Fiat 500, yeni siber güvenlik yasalarına uymadığı ve Fiat'ın güncellemek için para harcamak istemediği için yaz aylarında üretimden kaldırılmıştı. İçten yanmalı 500, hala Kuzey Afrika'da üretiliyor ancak Avrupa'da satışa sunulmuyor.

    Fiat eski Fiat 500'ü güncellemek yerine, elektrikli 500e'yi küçük bir içten yanmalı motor ve elektrik motoru kabul edecek şekilde tersine mühendislik yaparak yeni bir hibrit model yaratmayı seçti. Ancak 500 Ibrida isimli bu araç, 2025'in sonuna kadar hazır olmayacak.

    Fiat, elektrikli araçlara yönelik beklenenden daha düşük talep karşısında stratejisini değiştirmek zorunda kalan tek otomobil üreticisi değil. Toyota, Volvo, GM, Ford ve Mercedes gibi üreticiler, tamamen elektrikliye geçiş planlarını ertelediler ve hibrit modellere ağırlık vermeye başlayacaklarını açıkladılar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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