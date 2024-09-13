Düşen satışlar nedeniyle elektrikli Fiat 500e'nin üretimi duraklatıldı

Fiat 500e bir ay boyunca üretilmeyecek
Fiat'ın bağlı olduğu Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiroi tesisindeki 500e hattının 13 Eylül'den itibaren dört hafta boyunca çalışmayacağını açıkladı. Bu da, 2007'den bu yana ilk kez Avrupa'da yeni Fiat 500 üretilmeyeceği anlamına geliyor.
Stellantis, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu önlem, özellikle Avrupa'daki üreticiler olmak üzere tüm üreticilerin Avrupa elektrik araç pazarında yaşadığı derin zorluklarla bağlantılı olarak mevcut sipariş eksikliği nedeniyle gerekli" dedi.
Elektrikli modelden farklı olarak, Fiat Panda tabanlı platform kullanan içten yanmalı motora sahip Polonya yapımı Fiat 500, yeni siber güvenlik yasalarına uymadığı ve Fiat'ın güncellemek için para harcamak istemediği için yaz aylarında üretimden kaldırılmıştı. İçten yanmalı 500, hala Kuzey Afrika'da üretiliyor ancak Avrupa'da satışa sunulmuyor.
Fiat eski Fiat 500'ü güncellemek yerine, elektrikli 500e'yi küçük bir içten yanmalı motor ve elektrik motoru kabul edecek şekilde tersine mühendislik yaparak yeni bir hibrit model yaratmayı seçti. Ancak 500 Ibrida isimli bu araç, 2025'in sonuna kadar hazır olmayacak.
Fiat, elektrikli araçlara yönelik beklenenden daha düşük talep karşısında stratejisini değiştirmek zorunda kalan tek otomobil üreticisi değil. Toyota, Volvo, GM, Ford ve Mercedes gibi üreticiler, tamamen elektrikliye geçiş planlarını ertelediler ve hibrit modellere ağırlık vermeye başlayacaklarını açıkladılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.