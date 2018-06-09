Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA 19 tanıtıldı: Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

Electronic Arts, FIFA 19'u tanıttı. E3 2018'de yapılan tanıtım ile seriye Şampiyonlar Ligi'nin geleceği resmi olarak duyurulmuş oldu. PES, elindeki son kozu kaybetti.
11 ay
11,8b
1
30
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Los Angeles’ta düzenlenen E3 2018 oyun fuarı, Electronic Arts sunumu ile başladı. Battlefield V, Unravel 2 ve Anthem’i sergileyen firma, FIFA 19’u tanıttı.

Beklenen oldu ve FIFA 19 ile birlikte seriye Şampiyonlar Ligi’nin ekleneceği duyuruldu. Oyunun kapak resimlerinde yer alacak Ronaldo ve Neymar’ın yer aldığı tanıtım videosunda Şampiyonlar Ligi’nin yanında Ronaldo’nun Juventus’a attığı röveşata golünün ve oyuncuların özel hareketlerinin birebir modellendiğini görüyoruz.

Fifa 19 ne zaman çıkacak?

Sunumda maalesef FIFA 19’dan oynanış görüntüsü göremedik. Şampiyonlar Ligi, hikâye modu da dâhil olmak üzere tüm modlarda bulunacak. FIFA 19, 28 Eylül’de PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. PS3 ve Xbox 360’a destek verilmeyecek.

Fifa 19 satış fiyatı ne kadar?

  • PS Store Standart Sürüm -- 359,00 TL
  • PS Store Şampiyonlar Sürümü -- 449,99 TL
  • Xbox Store Standart Sürüm -- 269,25 TL (EA Access ile 242,33  TL)
  • Xbox Store Şampiyonlar Sürümü -- 328,75 TL (EA Access ile 295,88 TL)
  • Xbox Store Ultimate Sürüm -- 339,25 TL (EA Access ile 305,33 TL)
  • Origin Standart Sürüm -- €59.99
  • Origin Şampiyonlar Sürümü -- €79.99
  • Origin Ultimate Sürüm -- €89.99
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jiu_jitsu1905 11 ay en beğenilen
Siyaset postu deil ama asgari ücretin 4/1ine oyun aldıran düzene TAMAM demek vakti arkadaşlar
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 11 ay
Şampiyonlar Ligi yıllardır Pes'te kaldı şöyle bir tanıtım izleyemedik.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
topalsolucan1905 11 ay
Oyun alana konsol bedava!
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AirSupport 9 ay
Tanıtım'a bayıldım gerçekten çok güzel olmuş. Fiyatları görünce de ağlamak geldi içimden bu nedir yahu? Bir de Xbox ile PS arasında neden uçurum var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fevzi407 9 ay
En iyisi beklemek arkadaşlar gerçekten de uçurmuşlar fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 11 ay
Eveet kapitalist sistemde, tekelciliğin yol açmış olduğu sömürücü düzeni EA bize uygulamalı olarak gösteriyor. Ve biz bu fiyattan bu oyunu almaya devam ettiğimiz sürece artarak devam edecek fiyatlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neutumn 11 ay
Oyun çıktıktan bir iki hafta sonra almayı düşünüyorum ya da 200 liranın altında bir kampanyaya göre daha erken de alabilirim. Kampanya ve indirimler oluyor, dikkat edin. Tabii kur uçmazsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psychomax13 11 ay
Ön sipariş fiyatı 215 lira gördüm en az. Daha da aşağı iner mi? Düşünceleriniz neler arkadaşlar? fox n game üzerinde bu fiyat. droyun ve durma henüz bir fiyat belirlememiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barsahin 11 ay
Bu fiyatlar ile 7 kişi bir Fifa'ya girebiliyor muyuz? (Cevap: "hayır ama alınca Fifa size giriyor")
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 11 ay
90 yüro ne be. yürroyün gidin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 11 ay
Müzik çok güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpionnn 11 ay
3 ay bekleriz daha iyi ben artik ocak alirim herhalde
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpionnn 11 ay
sampiyon ligi var diye fiyat ucmus en guzeli beklicez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11826 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ea sports, e32018 ve
6 etiket daha fifa 19 Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Nokia 5.1 Plus, çentikli ekran ve çift arka kamera ile geliyor 11 ay Çin'deki bir AVM'de akıllı telefon bağımlıları için yürüyüş şeridi oluşturuldu 11 ay E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi? 11 ay Android P mi yoksa iOS 12 mi? [Anket#11] 11 ay MediaTek’in popüler Helio P60 yonga seti güncelleniyor 11 ay Asus'tan rüya gibi bilgilsayar: Zenbook Pro 11 ay Galaxy S9 Plus, Nisan ayında iPhone X'u sollayarak en çok satan telefon oldu 11 ay Snapdragon 1000 yonga seti Intel’e kafa tutmaya geliyor 11 ay ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi patlayıcı madde taşıyan drone'u imha etti 11 ay Gigabyte bellek kitinden çalışmayan modül çıkıyor: Özel nedeni var ! 11 ay Neil Armstrong'un hayatını anlatan First Man'den ilk fragman 11 ay ABD Bitcoin soruşturmasını genişletiyor 11 ay Porsche, Cayenne Coupe için yeşil ışık yaktı 11 ay Amazon'u dolandıran çifte 6 yıl hapis cezası verildi 11 ay Orta seviyeye Galaxy J7 2018 ve Galaxy J3 2018 11 ay Alibaba'nın finansal ortağı Ant Financial'a 14 milyar dolarlık rekor yatırım 11 ay Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi 11 ay Unravel 2 duyuruldu! PS4, Xbox One ve PC için yayınlandı 11 ay Origin Access Premier duyuruldu: En yeni EA oyunları ayda 15 dolar 11 ay Battlefield 5'in Battle Royale modu resmileşti: İşte multiplayer videosu 11 ay GÖRÜNTÜLENEN FIFA 19 tanıtıldı: Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor Sonraki Galaxy Note 9'un kılıfı parmak izi okuyucunun konumunu ve gizemli bir düğmeyi gösteriyor 11 ay Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları belli oldu [2018 ocak-mayıs] 11 ay Apple, 2018 model iPhone'ların parça siparişini %20 azalttı 11 ay Motorola'nın iPhone X tasarımlı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı 11 ay Asus’tan geniş tanımını değiştiren monitör 11 ay Porsche'den 4 dakika şarjla 100 km gidecek elektrikli otomobil: Porsche Taycan 11 ay 2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler 11 ay App Store'daki kripto para uygulamaları için yeni kurallar getirildi 11 ay Yeni Game of Thrones dizisi HBO'dan resmi onayı aldı 11 ay Uygun fiyatlı Surface Pro'nun Lex kod adıyla geliştirildiği ortaya çıktı 11 ay Apple logo çalmakla suçlanıyor 11 ay Yeni Lexus RX L Türkiye'de satışa çıkıyor; hibrit motorlu 7 kişilik SUV 11 ay Facebook bazı şirketlerin kullanıcı verilerine erişmesine olanak sağladı 11 ay MSI'dan çılgın oyun monitörü: 0.5ms tepki süresi 11 ay Android GO telefonlar için yeni Snapdragon yongalar geliyor 11 ay Volkswagen, batarya üretiminde kuantum bilgisayarlardan faydalanacak 11 ay Gmail'in güncellenen Android versiyonuna yeni bir özellik geldi 11 ay MIUI 10'un global çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni arayüzü alacak telefonlar 11 ay Metrobüs rüzgârından elektrik üretilecek 11 ay Dev kripto para borsası Huobi, ABD pazarına giriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim