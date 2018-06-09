FIFA 19 tanıtıldı: Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

Los Angeles’ta düzenlenen E3 2018 oyun fuarı, Electronic Arts sunumu ile başladı. Battlefield V, Unravel 2 ve Anthem’i sergileyen firma, FIFA 19’u tanıttı.

Beklenen oldu ve FIFA 19 ile birlikte seriye Şampiyonlar Ligi’nin ekleneceği duyuruldu. Oyunun kapak resimlerinde yer alacak Ronaldo ve Neymar’ın yer aldığı tanıtım videosunda Şampiyonlar Ligi’nin yanında Ronaldo’nun Juventus’a attığı röveşata golünün ve oyuncuların özel hareketlerinin birebir modellendiğini görüyoruz.

Fifa 19 ne zaman çıkacak?

Sunumda maalesef FIFA 19’dan oynanış görüntüsü göremedik. Şampiyonlar Ligi, hikâye modu da dâhil olmak üzere tüm modlarda bulunacak. FIFA 19, 28 Eylül’de PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. PS3 ve Xbox 360’a destek verilmeyecek.

Fifa 19 satış fiyatı ne kadar?

PS Store Standart Sürüm -- 359,00 TL

PS Store Şampiyonlar Sürümü -- 449,99 TL

Xbox Store Standart Sürüm -- 269,25 TL (EA Access ile 242,33 TL)

Xbox Store Şampiyonlar Sürümü -- 328,75 TL (EA Access ile 295,88 TL)

Xbox Store Ultimate Sürüm -- 339,25 TL (EA Access ile 305,33 TL)

Origin Standart Sürüm -- €59.99

Origin Şampiyonlar Sürümü -- €79.99

Origin Ultimate Sürüm -- €89.99