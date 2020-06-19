FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Electronic Arts, bugün düzenlediği EA Play etkinliğinde FIFA 2021’i resmen duyurdu. Oyun hem eski hem de yeni nesil konsollara geliyor ancak görsel açıdan pek fark yok. Yeni bir oyun yerine FIFA 20’nin güncellenmiş versiyonu olarak tarif edebiliriz. FIFA 21, 9 Ekim’de çıkacak.
FIFA 21, hem eski hem de yeni nesil (PS5 ve Xbox Series X) konsollar için yayınlanacak fakat oyunun PC versiyonu, eski nesil konsollar ile aynı olacak. PC oyuncularının yeni nesil grafikler için FIFA 22’yi beklemesi gerekecek. Oyunu PS4 ve Xbox One için satın alırsanız, yeni nesil konsollarda oynamak için ek ücret ödemeniz gerekmeyecek. Oyunun Nintendo Switch versiyonunda yalnızca kadro ve forma güncellemesi olacak.
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Son yıllarda büyük yenilik getirmeyen FIFA serisinin bu seneki oyunu da beklentilerin altında kalacak gibi görünüyor. Bu sene PS5 ve Xbox Series X konsollarına çıkacağı için kapsamlı yenilikler bekleniyordu. FIFA 21, FIFA 17’den beri kullanılan FrostBite oyun motoruyla geliyor. Aynı oyun motoru kullandığı için yeni nesil konsollara çıkacak olmasına rağmen görsel açıdan ve oynanış açısından eski ve yeni nesil versiyonu arasında ufak farklılıklar olacak.
FIFA 21’in tüm özellikleri açıklanmadı. Yeni oyun modları, kariyer geliştirmeleri gibi detaylar ilerleyen aylarda belli olacak. Oyunda video yardımcı hakem (VAR) olup olmayacağı bilinmiyor. FIFA 21, 9 Ekim’de yayınlanacak. Ön sipariş veren kullanıcılar 6 Ekim'de oynamaya başlayacak. EA Access ve Origin Access aboneleri 1 Ekim itibariyle oyuna erişebilecek.
FIFA 21'in Türkiye fiyatı
PC Steam Standart Sürüm: 419,99 TL
Xbox One Standart Sürüm: 497,50 TL
PS4 Standart Sürüm: 499,90 TL
FIFA 21 PC sistem gereksinimleri
Minimum gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
- İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
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PC için yeni nesil getirmemeleri çok kötü oldu. Ben PC oyuncusuyum sırf yeni nesil için gidip konsol aldırtacaklar adama. Sadece de konsoldan FIFA oynarım değmez ki.
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