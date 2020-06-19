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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    FIFA 2021 tanıtıldı. Oyunun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. PC'de 420 TL, konsollarda yaklaşık 500 TL'ye satılacak. Oyun eski ve yeni nesil konsollara çıkacak.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    33
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Electronic Arts, bugün düzenlediği EA Play etkinliğinde FIFA 2021’i resmen duyurdu. Oyun hem eski hem de yeni nesil konsollara geliyor ancak görsel açıdan pek fark yok. Yeni bir oyun yerine FIFA 20’nin güncellenmiş versiyonu olarak tarif edebiliriz. FIFA 21, 9 Ekim’de çıkacak.

    FIFA 21, hem eski hem de yeni nesil (PS5 ve Xbox Series X) konsollar için yayınlanacak fakat oyunun PC versiyonu, eski nesil konsollar ile aynı olacak. PC oyuncularının yeni nesil grafikler için FIFA 22’yi beklemesi gerekecek. Oyunu PS4 ve Xbox One için satın alırsanız, yeni nesil konsollarda oynamak için ek ücret ödemeniz gerekmeyecek. Oyunun Nintendo Switch versiyonunda yalnızca kadro ve forma güncellemesi olacak. 

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    Son yıllarda büyük yenilik getirmeyen FIFA serisinin bu seneki oyunu da beklentilerin altında kalacak gibi görünüyor. Bu sene PS5 ve Xbox Series X konsollarına çıkacağı için kapsamlı yenilikler bekleniyordu. FIFA 21, FIFA 17’den beri kullanılan FrostBite oyun motoruyla geliyor. Aynı oyun motoru kullandığı için yeni nesil konsollara çıkacak olmasına rağmen görsel açıdan ve oynanış açısından eski ve yeni nesil versiyonu arasında ufak farklılıklar olacak.

    FIFA 21’in tüm özellikleri açıklanmadı. Yeni oyun modları, kariyer geliştirmeleri gibi detaylar ilerleyen aylarda belli olacak. Oyunda video yardımcı hakem (VAR) olup olmayacağı bilinmiyor. FIFA 21, 9 Ekim’de yayınlanacak. Ön sipariş veren kullanıcılar 6 Ekim'de oynamaya başlayacak. EA Access ve Origin Access aboneleri 1 Ekim itibariyle oyuna erişebilecek.

    FIFA 21'in Türkiye fiyatı

    PC Steam Standart Sürüm: 419,99 TL

    Xbox One Standart Sürüm: 497,50 TL

    PS4 Standart Sürüm: 499,90 TL

    FIFA 21 PC sistem gereksinimleri

    Minimum gereksinimler:

    • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
    • İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

    Önerilen gereksinimler:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
    • İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 4 sa. en beğenilen
    bir tane yapın 5 yıl boyunca güncelleyin sanki farklı bir oyun yapıyorlar kaç senedir aynı
    Yanıtla +34
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    apolyonn 3 sa.
    Çıkış fiyatı standart 59$. Tr ye gelişi 420 TL
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    vedkum 3 sa.
    Oyuna 500 lira fiyat nedir ya
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 13 dk.
    Bu nasıl bir fiyat ya. Kim alacak sadece zenginler mi
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    FatihTSFC 18 dk.
    FIFA 18 3.0 olmuş, insan göz boyamak için bir şeyler yapar en azından.
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    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 31 dk.
    Oyun motoru değişmedikçe almayın oyun çöp
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 sa.
    Steam de fifa satırlıyor mu ya?
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    RaiTrQ (Emir Mutlu) 1 sa.
    Ee gamepass e gelicek 2022 de xbox kullanıcı dostu? pardon yanlış konu
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    mamaker (mamaker mamaker) 1 sa.
    500 birime yaşıtın oyun hediyeli ps5 alacak ümmetin evladı.
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    mvn_ (burak demirci) 1 sa.
    Zaten son yıllarda değişiklik yoktu , üstüne salgın ayağına yan gelip iyice yattılar , baktılar dlc ile versek para kazanamayacağız en iyisi bir elin parmakları kadar değişiklik yapalım “21” diye çıkaralım , gelsin sonra paralar...



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    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Victoriou_S 1 sa. mvn_
    Hocam napalım futbolu aşktır, rakip firması 10 yıldır yatıyor maalesef.
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    tobepeople 1 sa.
    PC'ye hala alamadık; cracki de çıkmadı ,ps4 için ise son indirimlerde aldık hemen yenisi çıktı! Keşke bir key alınca hepsinde aynı keyi kullanabilsek ama imkansız sanırım
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    Innerpeace 1 sa.
    Hindistan PSN'de 360 TL Türkçe. PSN kardeşinizde varsa 360÷2=180 TL
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    Victoriou_S 1 sa.
    Ya fiyatlar aşırı pahalı. Eskiden donanımhaber üyelerine özel 100 liraya bir yerden aldığımızı hatırlıyorum..

    PC için yeni nesil getirmemeleri çok kötü oldu. Ben PC oyuncusuyum sırf yeni nesil için gidip konsol aldırtacaklar adama. Sadece de konsoldan FIFA oynarım değmez ki.

    OF
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    3020 kez okundu.
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