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    Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor

    Mount & Blade II: Bannerlord, şu anda Epic Games Store'da sadece 60 TL'ye satın alınabiliyor.
    41 dk.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor
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    Mount & Blade serisinin yeni oyunu Bannerlord, Steam çıkış tarihinin yaklaşık iki buçuk ay sonrasında nihayet Epic Games Store'da da yayınlandı. Oyunu Epic kuponuyla birlikte şu anda sadece 59,99 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

    Mount & Blade II: Bannerlord'un fiyatı normalde 150 TL. Ancak şu anda hem Steam hem de Epic'te %20'lik bir indirim var, yani 120 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Epic Store'da, Mega İndirimler kampanyası boyunca dağıtılan 60 TL'lik kuponları da kullanabiliyorsunuz. Yani 150 TL'lik oyunu sadece 60 TL'ye satın alabilirsiniz. Bannerlord'un oldukça yeni ve popüler bir oyun olduğunu düşünürsek çok iyi fiyat diyebiliriz.

    Ankara merkezli TaleWorlds stüdyosu tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord, 30 Mart tarihinde Steam platformunda çıkışını gerçekleştirmişti. Oyun kısa sürede müthiş bir başarıya imza attı ve Steam'de 248 bin eş zamanlı oyuncu rakamına ulaşmayı başardı. 

    TaleWorlds, erken erişim sürecinde bulunan Bannerlord'u sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Oyunda ayrıca Türkçe dil desteği de var.



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Mount__Blade_II_Bannerlord_Epic_Games_Storeda_Cikisini_Gerceklestirdi-102461.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Holk (Holk Holk) 12 dk.
    Verdiğim en boş 150 lira 3-4 gün oynadım sonra sıktı zaten. Dahada oynayasım yok. Tam sürümü gelince umarım birşeyler değişir...
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    Ferucci 25 dk.
    Kararsız olan, serinin hayranı olmayıp ilk defa alacak olan varsa tavsiyem almasın. Kötülemek için söylemiyorum çıktığı gün Steam'den aldım tam olarak 72 saat oynadım bıraktım, gerçekten içerik çok yetersiz. Biraz daha update beklemek daha iyi, ileride yine indirime girer zaten.
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