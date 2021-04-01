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    FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek

    Tüm dünyada büyük popülerliğe sahip olan spor oyunu serisinin son oyunu FIFA 21, EA'nin abonelik servisi olan EA Play'e ekleniyor. Dolaylı yoldan Xbox Game Pass'e de ekleniyor.
    01 Nisan 2021, 20:52 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı popüler spor oyunu serisi FIFA'nın son oyunu FIFA 21, yine Electronic Arts'ın abonelik servisi olan EA Play'e ekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlar ve EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih duyuruldu

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı"

    Aylık belirli bir ücrete abone olduğunuz ve karşılığında Electornic Arts'ın neredeyse tüm oyunları ile dolu olan bir kütüphaneye erişim sağlayabildiğiniz EA Play'e yeni bir oyun daha ekleniyor. Özellikle Türkiye'de bir hayli sevilen ve popüler olan FIFA 21, mayıs ayı içerisinde EA Play'e eklenecek. Ne yazık ki net bir tarih yok. Ayrıca bu ay içerisinde NHL 21 de sisteme eklenecek.

    EA Play'e şu anda PC, PlayStation ve Xbox platformlarından abone olabilirsiniz. EA Play'in her platformda fiyatı farklı ancak bu sistemin Xbox Game Pass sitemine dahil olduğunu hatırlatalım.

    Hem PC kullanıcıları hem de Xbox sahipleri Xbox Game Pass abonesi olarak EA Play'in oyunlarına da erişebiliyor. Yani FIFA 21'in aynı zamanda Xbox Game Pass'e de ekleneceğini söyleyebiliriz.



    https://twitter.com/EAPlay/status/1377667084885315588
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fifa 19 dan beri ayni oyun transfer yaması yapınca 21den pek farkı kalmıyor.
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    cadavaros (gökay bayrak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mayis diyorsa haziranda gelir
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aha bu haberi bekliyodum. Sırf FIFA 21 için alicam. FIFA 19 oynamaktan cigerimiz soldu :d
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    D dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    daha yeni series s alıp fifa 20 indirip kariyer modu açmıştım. hiç ellemeyim o zaman temelli 21 gelince ordan devam ederim. 19u pc de oynamıştım baya iyiydi. umarım 21 de beklentileri karşılar. cihazda hafıza az oyun çok. o yüzden elemek gerekiyor bazılarını ve ilk elenen de fifa 20 oldu malesef.
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    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    21 de bazen sorunlar olabiliyor ya EA para basma makinesi olduğu için hem FUT a önem veriyor Enis Kirazoğlu video yapmıştı gerçi ben hataya çok denk gelmedim ya ama bir iki tane oluyo bazen

    Keşke 20 deki kariyeri 21 e aktarabilsek
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    Dante 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aa pc'ye eklenmesin canim zahmet olur
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