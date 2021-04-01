FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı popüler spor oyunu serisi FIFA'nın son oyunu FIFA 21, yine Electronic Arts'ın abonelik servisi olan EA Play'e ekleniyor.

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Aylık belirli bir ücrete abone olduğunuz ve karşılığında Electornic Arts'ın neredeyse tüm oyunları ile dolu olan bir kütüphaneye erişim sağlayabildiğiniz EA Play'e yeni bir oyun daha ekleniyor. Özellikle Türkiye'de bir hayli sevilen ve popüler olan FIFA 21, mayıs ayı içerisinde EA Play'e eklenecek. Ne yazık ki net bir tarih yok. Ayrıca bu ay içerisinde NHL 21 de sisteme eklenecek.

EA Play'e şu anda PC, PlayStation ve Xbox platformlarından abone olabilirsiniz. EA Play'in her platformda fiyatı farklı ancak bu sistemin Xbox Game Pass sitemine dahil olduğunu hatırlatalım.

Hem PC kullanıcıları hem de Xbox sahipleri Xbox Game Pass abonesi olarak EA Play'in oyunlarına da erişebiliyor. Yani FIFA 21'in aynı zamanda Xbox Game Pass'e de ekleneceğini söyleyebiliriz.

https://twitter.com/EAPlay/status/1377667084885315588

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