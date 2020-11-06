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    FIFA 21 ilk kez indirime girdi

    FIFA 21, Steam'de yüzde 34 oranında indirimle 277,19 TL'ye düştü. MasterCard'ın 50 TL iade kampanyasıyla birlikte avantajlı fiyata denk geliyor.
    5 gün
    14b
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    26
    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    FIFA 21 ilk kez indirime girdi

    Bu sene 1 Ekim’de çıkış yaparak futbol hayranlarının beğenisine sunulan FIFA 21, ilk kez indirime girdi. Steam’de FIFA 21’e yüzde 34 oranında indirim uygulandı. İndirim 12 Kasım'a kadar devam edecek.

    Normalde 419,99 TL’ye satılan FIFA 21 yüzde 34 indirimle 277,19 TL’ye düştü. Ayrıca MasterCard’ın 50 TL iade kampanyasıyla birlikte oyun 227,19 TL’ye denk geliyor. FIFA 21, yılbaşında daha büyük oranda indirime girecektir ancak beklemek istemeyenler için şu anki fiyatın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. MasterCard kampanyası hakkında detaylar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar

    FIFA 21 Steam sayfası

    MasterCard 50 TL iade kampanyası hakkında detaylar

    FIFA, ilk kez bu sene Steam’e geldi. FIFA hayranları hem Steam platformunun sunduğu imkanlardan dolayı hem de Türkiye’ye özel fiyatlandırmadan dolayı bir hayli memnun. FIFA 21, Steam’de Avrupa ülkelerinde 40 Euro’ya yani 399 TL’ye satılıyor. ABD’de ise 340 TL’ye denk geliyor. Önceki seriler Origin’de Euro olarak satıldığı için tuzlu ücretlerle karşılaşıyorduk.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim"

    FIFA 21 PC sistem gereksinimleri

    Minimum gereksinimler:

    • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
    • İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

    Önerilen gereksinimler:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
    • İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan


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    58 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    from softwave 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    girdiğini biliyordum da indirimlisini ilk defa gordum
    Yanıtla +63
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    kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    50 lira veririm helalinden. Aslında o bile fazla. Kanka bu sene de böyle yapalım kafasıyla orasını burasını değiştirip aynı oyunu yıllarca itelediler.
    Yanıtla +24
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    Zaris (Burak Sahin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    geçen ay fifa 2020'yi 17 liraya aldım indirimden. 2 sene sonra 2021'i de 20 liraya alırım. fazlasına gerek yok
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    equando (Çağan Çamlıbel) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Varsa alma niyetinde olanlar içinde Pogba olan ve hali hazırda 264 tane karta sahip olan hesabımı satıyorum. Oyun Steam'den alındı ve 225 liradan vereceğim.
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    jujuuu (Nathan Taylor) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunlarin yurt disi yorumlari gayet olumlu . Bizdeki bu "becerememisler" turevi yorumlar aslinda "iste bende 2020 var 2022 de bunu alirim.." yahut "ps 5 ciktiginda ps4 ler indirime girer onu aliriz" gibi teknolojiyle senkron olacak maddi kabiliyeti olmayan kisilere ait



    Son 2-3 senede bu tip yorumlari cok okuyorum, eskiden herkes en yenisini takip edip ilk sahibi olmak isterken, su an pislik atma ve "ne geregi var ki..." kafasina burundu insanlar



    Fakiriz , paramiz yetmiyor, imkanimiz yok deyin kimse bir sey demez ama boyle dalga konusu oluyor acikcasi



    Zira elbette bir futbol oyunu her guncellemede bir oncekinin yakin bir tekrari olacaktir , telefonlar da boyle , biraz daha iyi kamera ve pil deniyor , ne olacak ki ? 3-5 senede bir belki devrimsel yeni bir teknoloji eklenirse ekleniyordur , gerisi makyaj



    Oyunlar da elbet boyle olacak hatta konsollar bile .. ama acikcasi paraniz yok ve yeni cikani alamayip kotuluyorsunuz durust olun
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    uskumru (m a) 1 gün ( Mesaj Silindi ) jujuuu
    Nerde gördün olumlu yorumu. Ortalık fifa meme'lerinden geçilmiyor yabancı forumlarda. Afedersiniz de ben ea'in şuan yaptığını ergenlik dönemimde yapıp yama olarak sunuyordum. Biraz face paketi yeni formalar transferleri yap he bir de penaltı atışını zorlaştıralım hop al sana fifa2x. Param var ittiren ittirsin diyosan alın buyrun. Adamlar 500lira verecek bi yenilik görmüyor demek ki çok rahatsız olmayın böyle yorumlardan.
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    MaitreSkiLL (Erkan Yıldız) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fifa 14 den sonra bozdu iyice. Genelde demodan sonra gelen güncellemelerle zaman geçtikçe daha kötü oluyor. Ea games’in mantığı şu. Oyuncular zorlansın iyi oynayamasın storedan bişiler alsın bizde zengin olalım vs. Momentumla felanla Oyunu bilerek bozuyorlar. Sinir hastası olmak isteyen indirimdeyken alsın😅
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    KASAP1910 (Mert K***) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sene erken girdi. FUT için oynayanlar çoktan kurdu zaten her şeyi. Single-Kariyer-Volta oynayacaklar ocaktan önce almasın bu fiyat bile çok pahalı..
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    1655 (Şenol ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    FİFA nın gelmiş geçmiş en dandik oyunu.

    Aldığıma pişmanım. Kanser olursunuz söyleyim.
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    nightsniffer 3 gün ( Mesaj Silindi ) 1655
    Her sene aynı goy goy... Birkaç aya toparlarlar oyunu.
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    AlphaKnight (Tarkan Düzgün) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah’ın sopası yok sebep yokken transfer marketimi kapattılar
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    dımmışali (durmuş bahça) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesin oyuncuları düşünüyordur.
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    White Death (Full Time Normie ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Avrupadan ceza yiyip duruyorlar bari biraz satalım demişler
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    TheCapedCrusader 5 gün ( Mesaj Silindi )
    acayip arada kaldım alsam mı almasam mı diye :(
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    WienerWald (AD ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sene almadım. Oyun aynı oyun , Fifa 20 ile devam zaten UT falan artık oynamıyorum tamamen para tuzağı olmuş.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    13989 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    fifa 21, fifa 21 indirim ve
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