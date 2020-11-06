Bu sene 1 Ekim’de çıkış yaparak futbol hayranlarının beğenisine sunulan FIFA 21, ilk kez indirime girdi. Steam’de FIFA 21’e yüzde 34 oranında indirim uygulandı. İndirim 12 Kasım'a kadar devam edecek.

Normalde 419,99 TL’ye satılan FIFA 21 yüzde 34 indirimle 277,19 TL’ye düştü. Ayrıca MasterCard’ın 50 TL iade kampanyasıyla birlikte oyun 227,19 TL’ye denk geliyor. FIFA 21, yılbaşında daha büyük oranda indirime girecektir ancak beklemek istemeyenler için şu anki fiyatın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. MasterCard kampanyası hakkında detaylar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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FIFA 21 Steam sayfası

MasterCard 50 TL iade kampanyası hakkında detaylar

FIFA, ilk kez bu sene Steam’e geldi. FIFA hayranları hem Steam platformunun sunduğu imkanlardan dolayı hem de Türkiye’ye özel fiyatlandırmadan dolayı bir hayli memnun. FIFA 21, Steam’de Avrupa ülkelerinde 40 Euro’ya yani 399 TL’ye satılıyor. ABD’de ise 340 TL’ye denk geliyor. Önceki seriler Origin’de Euro olarak satıldığı için tuzlu ücretlerle karşılaşıyorduk.

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FIFA 21 PC sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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