Bu sene 1 Ekim’de çıkış yaparak futbol hayranlarının beğenisine sunulan FIFA 21, ilk kez indirime girdi. Steam’de FIFA 21’e yüzde 34 oranında indirim uygulandı. İndirim 12 Kasım'a kadar devam edecek.
Normalde 419,99 TL’ye satılan FIFA 21 yüzde 34 indirimle 277,19 TL’ye düştü. Ayrıca MasterCard’ın 50 TL iade kampanyasıyla birlikte oyun 227,19 TL’ye denk geliyor. FIFA 21, yılbaşında daha büyük oranda indirime girecektir ancak beklemek istemeyenler için şu anki fiyatın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. MasterCard kampanyası hakkında detaylar için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.İlginizi Çekebilir Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar
MasterCard 50 TL iade kampanyası hakkında detaylar
FIFA, ilk kez bu sene Steam’e geldi. FIFA hayranları hem Steam platformunun sunduğu imkanlardan dolayı hem de Türkiye’ye özel fiyatlandırmadan dolayı bir hayli memnun. FIFA 21, Steam’de Avrupa ülkelerinde 40 Euro’ya yani 399 TL’ye satılıyor. ABD’de ise 340 TL’ye denk geliyor. Önceki seriler Origin’de Euro olarak satıldığı için tuzlu ücretlerle karşılaşıyorduk.
Ayrıca Bkz. "Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim"
FIFA 21 PC sistem gereksinimleri
Minimum gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
- İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Son 2-3 senede bu tip yorumlari cok okuyorum, eskiden herkes en yenisini takip edip ilk sahibi olmak isterken, su an pislik atma ve "ne geregi var ki..." kafasina burundu insanlar
Fakiriz , paramiz yetmiyor, imkanimiz yok deyin kimse bir sey demez ama boyle dalga konusu oluyor acikcasi
Zira elbette bir futbol oyunu her guncellemede bir oncekinin yakin bir tekrari olacaktir , telefonlar da boyle , biraz daha iyi kamera ve pil deniyor , ne olacak ki ? 3-5 senede bir belki devrimsel yeni bir teknoloji eklenirse ekleniyordur , gerisi makyaj
Oyunlar da elbet boyle olacak hatta konsollar bile .. ama acikcasi paraniz yok ve yeni cikani alamayip kotuluyorsunuz durust olun
Aldığıma pişmanım. Kanser olursunuz söyleyim.
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