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    FIFA 21'in yeni nesil özellikleri açıklandı; yeni nesil özellikleri sistem gereksinimleri artmasın diye PC'ye gelmeyecek

    Yeni nesil için özel olarak geliştirilen Electronic Arts'ın yeni oyunu FIFA 21'in yeni nesil sürümünün özellikleri belli oldu. Yeni nesil özellikleri ne yazık ki PC'ye gelmeyecek.
    10 dk.
    79
    132
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    FIFA 21'in yeni nesil özellikleri açıklandı; yeni nesil özellikleri sistem gereksinimleri artmasın diye PC'ye gelmeyecek
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    Electronic Arts'ın yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı, futbol oyunlarının en popüleri olan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in yeni nesil için özel geliştirilen sürümünün özellikleri belli oldu.

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    Geçtiğimiz saatlerde açıklanan bu yeni nesil özellikleri ise ne yazık ki PC sahipleri için erişilebilir olmayacak. Oyunun baş yapımcısı Aaron McHardy'nin söylediğine göre yeni özelliklerin PC'lere gelmeme sebebi sistem gereksinimlerini aşağıda tutabilmek. Söylediğine göre eklenecek olan bu yeni nesil özellikler PC'ye de geldiğinde oyunun sistem gereksinimlerinde ciddi bir yükseliş oluyormuş ve bu yüzden bu karardan vazgeçmişler.

    Yeni nesil özellikleri ise bu şekilde sadece PlayStation 5 ve Xbox Series'te erişilebilir olacak.

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    FIFA 21 şu anda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’te erişilebilir durumda. Yeni nesil konsollara yani Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e de 4 Aralık 2020'de gelecek.

    Yeni nesilde eklenecek olan özellikler

    PlayStation 5 Kontrolcüsü DualSense Desteği: Kontrolcünün koşu yapmak için kullanılan sağ tetik tuşu, yorulan bir oyuncuyu koşturmaya çalıştığınızda tepki gösterecek. Yani yorulan bir oyuncuyu koşturmak istediğinizde tetik tuşuna basmak daha zor olacak.

    Geliştirilmiş Maç Atmosferi: Her maçta olmasa da önemli maçlarda oyuncuların otobüsle gelişini, seyircilerin stada girişini görebileceksiniz. Maç başladığında ise yenilenen grafikler ile birlikte maç atmosferi daha da artacak.

    Yeni Kamera Açısı: Gerçek hayattaki maç yayınlarından ilham alınarak geliştirilen bu yeni GameCam isimli kamera açısı, sahayı daha iyi görmenizi sağlayacak.

    Oyuncular Daha Gerçekçi: Oyuncuların kaslarının, terlerinin ve duygularının daha iyi yansıtıldığını göreceksiniz. Ayrıca yeni uygulanan saç fiziği ile birlikte oyuncuların saçının hareket ettiğini göreceksiniz. 

    Kayıt Dosyalarını Aktarma: Eğer bir önceki nesilde oyuna sahipseniz ücretsiz bir şekilde oyununuzu yeni nesil sürüme yükseltebileceksiniz. Ayrıca tüm kayıt dosyalarınız da kalacak, Kariyer Modu hariç. Ayrıca bir diğer platforma da kayıtlarınızı aktarabileceksiniz. Yani PlayStation 4 kullancısı Xbox Series'e, Xbox One kullancısı PS5'e kayıtlarını aktarabilecek.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WienerWald (AD ) 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Her şeyi geçtim online maçlarda momentum olmayan bir sistem istiyorum
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    MrHamilton 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çöp. Hala Fifa 17 grafikleri var
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    Finn Mertens 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    boş
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