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    FIFA 23'ün çıkış fragmanı paylaşıldı

    Electornic Arts'ın en popüler serilerinden birisi olan FIFA'nın son oyunu FIFA 23'ün çıkış fragmanı paylaşıldı. Oyun artık konsol ve PC'de erişime açılmış durumda.
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    FIFA 23'ün çıkış fragmanı paylaşıldı
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    Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23'ün son fragmanı paylaşıldı ve oyun, oyuncuların erişimine açıldı.

    FIFA 23 Çıktı

    FIFA 23, şu andan itibaren PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games, Steam, Xbox One ve Xbox Series için erişime açılmış durumda. Oyunun PlayStation 5 versiyonu 800 TL'ye satılıyor. Xbox tarafında da fiyatlar farklı değil. PC tarafında ise fiyat 700 TLBuradan satın alma sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

    Bahsi geçen fragmanı ve oyunun detaylarını ise aşağıda bulabilirsiniz.

    FIFA 23 Son Fragman

    Dünyanın Oyunu

    EA SPORTS™ FIFA 23, daha gerçekçi bir oynanış sunan HyperMotion2 Teknolojisi, sezonun ilerleyen bölümlerinde oyuna eklenecek olan erkekler ve kadınlar FIFA World Cup™, kadın kulüp takımlarının eklenmesi, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlasıyla Dünyanın Oyununu sahaya çıkarıyor. 19.000’den fazla oyuncu, 700+ takım, 100 stadyum ve 30’dan fazla ligle FIFA 23’te eşsiz özgünlüğü tecrübe edin.

    HyperMotion2 Teknolojisi

    Futboldan Güç Alan™ EA SPORTS™ FIFA 23, oynanışı daha da gerçekçi kılmak için gerçek hayatta iki kat fazla hareket yakalama çalışmasıyla HyperMotion’ı ilk kez PC’ye getiriyor. HyperMotion2, yeni özellikleri açıyor ve FIFA 23’ü Gelişmiş 11’e 11 Maç Yakalama’daki milyonlarca kareden kaydedilen 6.000’den fazla gerçekçi animasyonla buluşturuyor. Bunun sonucunda FIFA 23 hem erkek hem de kadın futboluna daha da yaklaşırken, oyuncular tüm sahada doğal hareket ediyor, yepyeni bir dribling sistemi, yeni hızlanma mekanikleri ve daha fazlası geliyor.

    FIFA World Cup™

    Sporun en büyük turnuvaları hiçbir ek ücret ödemeden lansman sonrası güncellemelerle FIFA 23’e gelirken, FIFA World Cup Qatar 2022™ ve FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023™ ile uluslararası futbolun zirvesini tecrübe edin. Ayrıca FIFA World Cup Qatar 2022™ temalı içeriklerle dolu bir sezon FIFA 23 Ultimate Team™’e geliyor ve hayalinizdeki kadroya uluslararası bir hava katmanıza yardımcı oluyor.

    FIFA 23 Ultimate Team™

    FIFA’nın en popüler modunda takımınıza ekleyebileceğiniz binlerce oyuncu ve Kulübünüzü hem saha içinde hem de saha dışında özelleştirmenizi sağlayan sayısız yol ile hayalinizdeki kadroyu kurun ve mücadele edin. Squad Battles’da kendi başınıza, FUT Ortak’ta birlikte, Division Rivals’da çevrimiçi veya FUT Champions’ta en iyilere karşı oynarken FIFA Ultimate Team™, tüm sezon boyunca sizi futbol dünyasına bağlıyor.

    FIFA 23, Ultimate Team kimya sistemini yeniden tanımlayarak daha fazla kadro kurma esnekliği sağlıyor ve bugüne kadar ilk kez çapraz oyun özelliklerini getirerek arkadaşlarınızla oynamanızı her zamankinden daha kolay bir hale getiriyor. Sahada ise gerçek hayattaki olayları temel alan senaryo temelli tek oyunculu görevler olan FUT Anları size yepyeni bir oynama yolu sunarken, FUT Kampanyaları da kulübünüz için mücadele edip ödüller kazanmanızı sağlıyor.

    Kadın Futbolu

    İlk kez FIFA 23’te yer alan kadın kulüp futbolu, size dünyanın en büyük takımlarından bazılarıyla oynama şansı sunuyor.
    HyperMotion2’den Güç Alan FIFA 23’teki kadın futbolu, özel 11’e 11 maç yakalamayı en çağdaş makine öğrenimi teknolojisiyle birleştirerek FIFA 23’te kadın futboluna yönelik yeni ve özgün animasyonları ortaya çıkarıyor.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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